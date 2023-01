Hoy es un día para pensar en las predicciones, si las observamos a diario o no y que nos sucede con ellas, estamos atravesando un día viernes 13 , bajo la influencia de mercurio retrógrado que estará con nosotros hasta mediados de mes y no es un dato menor en cómo estará nuestro comportamiento, en cada uno de los signos impactará de forma diferente.

La influencia del viernes 13 va a crear mucha dualidad, lo que hará que te cueste trabajo tomar una decisión. Así que antes de lanzarte a lo primero que surja piénsalo bien, lo más conveniente es no tomar una decisión apresurada mientras estés bajo los efectos del viernes 13 y de Mercurio retrógrado.

Tauro

El viernes 13 coincide, para ti, en un período de cautela, se presentarán personas que pretenderán ser tus amigos, mucho cuidado, solamente confía en aquellos que conoces desde hace tiempo.

Ten cuidado con las adulaciones, ya que hoy, debido a esa dualidad, hay quienes podrían no ser totalmente sinceros contigo, esto no significa que te vuelvas desconfiado sino más bien prudente.

Géminis

En este periodo se presentará algo inesperado, tendrás que tomar una decisión que cambiará el rumbo de tu vida laboral o sentimental. Como se trata de algo tan importante, no te lances a lo primero que surja porque se presentará algo que, aparentemente, es muy bueno, pero cuando investigues más allá de la superficie te darás cuenta de que no es así.

Mucha prudencia en este día, no lo olvides.

Cáncer

La influencia del 2, numerologicamente hablando, podría complicar un poco la toma de decisiones. Puede ser que escuches una noticia que no sea del todo grata, la recomendación que hay es que no des crédito, sino que esperes un poco antes de juzgar.

Lo que te está indicando el viernes 13 es que no te guíes por las apariencias, si te guías por ellas podrías equivocarte y cometer un grave error.

Lo principal es que tomes las cosas como son y no como tú quisieras que sean.

Leo

En tu caso no debes preocuparte, ya que lo que te está indicando este día es que seas mesurado, si lo aprovechas podrías terminar con algo que hasta hoy no habías podido.

Si te dejan plantado o si te prometen algo, no confíes hasta que no lo tengas en la mano.

Virgo

La peculiaridad que surge en este viernes 13 es que con la dualidad que presenta la numerología pitagórica del 2 vas a estar en medio de una situación en la que se requerirá que actúes rápidamente, pero, como Mercurio, tu regente, está retrógrado, esto puede complicar un poco las cosas.

La recomendación para ti es que no te precipites, sobre todo, en cuestiones de negocios. Si alguien insiste en que firmes un contrato, prestes dinero o hagas una especie de solicitud de préstamo espera que pase este día.

Libra

Recibirás ciertas noticias contradictorias, lo que hará que las famosas indecisiones libranas aumenten, la recomendación es que no te precipites.

Si te adelantas a los acontecimientos, podrías cometer un grave error, así que lo más importante es la prudencia y, sobre todo, una retirada a tiempo.

Escorpio

Este viernes 13 tiende a envolverte con ese tono misterioso que tanto cautiva, pero mucho cuidado porque existen ciertas influencias cósmicas que podrían ponerte algo inquieto.

Sentirás una especie de corazonada de que algo va a suceder, sin embargo, es conveniente, que esperes un poco, y si escuchas una noticia desalentadora, piensa que mañana se habrá superado y que posiblemente sea una falsa alarma.

Sagitario

Este viernes 13, para ti, será como otro día, así que aprovéchalo haciendo algo diferente, puesto que en el día tendrás muchas contrariedades.Esto no quiere decir que vas a tener problemas serios, sino que vas a estar perdiendo el tiempo en cosas simples.

Capricornio

Este viernes 13 te está indicando que, a partir de ahora, las cosas van a cambiar, tienes que mirar más hacia tu interior, tienes que concentrarte en tu intuición, en tu sensibilidad y en ese sexto sentido que, a veces, dejas a un lado por estar usando la parte práctica. Podrías escuchar una noticia que te alarmará, cuando la recibas no le des crédito, muchas noticias que hoy se escuchan puede ser falacias y mentiras, no te dejes llevar por ellas.

Acuario

Este viernes 13 augura para ti una percepción activa, esto quiere decir que debes actuar en consonancia a tu experiencia, pero también a tu intuición.

Es posible que tomes una mala decisión, así que cuando tengas que inclinarte por una resolución que no hayas meditado bien, piénsalo dos veces y postérgalo.Si no puede esperar, asesórate con personas que conozcas, más si se trata de cuestiones legales. No pienses que lo sabes todo, no asumas actitudes autosuficientes, la humildad es necesaria.

Piscis

Este viernes 13 tendrá dos facetas, la primera será de noticias que te llegan y que tú ni siquiera sospechaste que ibas a recibir. Alguien que está en el extranjero te llamará para pedirte ayuda y tendrás que incurrir en un gasto extra para ayudarla.La segunda es que evites compartir tus asuntos íntimos porque hoy, viernes 13, la gente a tu alrededor estará muy chismosa.