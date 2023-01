Hoy es viernes 13 de enero y muchos empiezan a cuidar su suerte. No casarse, no embarcarse, no cruzarse un gato negro, la sal, las grietas en el piso, muchos optan por hacer rituales de limpieza también un día como hoy para equilibrar la energía. Podría decirse lo mismo del martes 13, otra fecha maldita tomada con más frecuencia.