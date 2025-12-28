domingo 28 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de diciembre de 2025 - 08:50
Astrología.

Zodíaco: cuál es el signo más tacaño, según la IA

Zodíaco: una respuesta de IA armó un ranking de los signos más asociados a ahorrar y evitar gastos, con Tauro en el primer puesto.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Zodíaco: cuál es el signo más tacaño, según la IA

Zodíaco: cuál es el signo más tacaño, según la IA

En redes y charlas cotidianas, “rata” se usa en la Argentina para describir a quien cuida al máximo el bolsillo y evita gastos innecesarios. Un artículo publicado el 11 de noviembre de 2025 recopiló una respuesta de IA y armó un ranking del Zodíaco con los signos más asociados al ahorro popular.

Lee además
Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral.
Viral.

La broma familiar que dejó sin palabras a un novio y conquistó las redes
El secreto detrás de un objeto que solemos tirar y tiene usos que ni te imaginas.
Hogar.

Truco casero: el secreto detrás de un objeto que solemos tirar y tiene usos que ni te imaginas

De acuerdo con esa clasificación, la idea no es señalar “tacañería” como rasgo fijo, sino describir conductas vinculadas a la administración del dinero: comparar precios, aprovechar descuentos, evitar salidas costosas o planificar compras con anticipación. La selección, según se explicó, se construyó alrededor de perfiles que tienden a priorizar la estabilidad y el control de los gastos.

Zodíaco: el ranking que propuso la IA

En el tercer puesto aparece Virgo. La descripción lo ubica como un signo más metódico que “rata”: si puede recortar gastos, lo hace de manera racional. Según esa mirada, suele analizar alternativas, comparar opciones y decidir con criterio, aunque en productos de calidad tiende a invertir sin demasiadas dudas cuando considera que la compra lo justifica.

El segundo lugar fue para Capricornio, presentado como el signo que mira el dinero con lógica de futuro. La caracterización lo muestra pendiente de los gastos fijos y con una preferencia por decisiones que sienta como inversión. En esa línea, se lo asocia a planes más hogareños o económicos y a una actitud de cuidado porque entiende el dinero como seguridad y no como simple disfrute inmediato.

Tauro, el primero del listado

En el primer puesto quedó Tauro. Según la respuesta atribuida a la IA, se lo relaciona con la búsqueda de lo “bueno”, pero con una condición: que no resulte caro. En esa descripción, promociones, descuentos y cupones son herramientas típicas para lograr un mejor precio sin resignar aquello que considera valioso.

La explicación también remarca que Tauro puede gastar, incluso en montos importantes, si percibe que hay beneficio real o que el producto “vale la pena”. Por eso, el rasgo central no se plantea como rechazo total al consumo, sino como una forma de mantener control sobre el gasto y evitar pagar de más.

La nota aclara que se trata de una lectura recreativa basada en una respuesta automatizada y que no reemplaza interpretaciones tradicionales de la astrología. Aun así, el ranking se viralizó por ponerle nombres conocidos a hábitos cotidianos: ahorrar, cuidar el presupuesto y pensar dos veces antes de pasar la tarjeta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La broma familiar que dejó sin palabras a un novio y conquistó las redes

Truco casero: el secreto detrás de un objeto que solemos tirar y tiene usos que ni te imaginas

ANMAT retira del mercado productos de limpieza y químicos para piletas

Bala perdida en Salta: una nena de 8 años resultó herida en Navidad

Una nena de 12 años está en terapia intensiva tras ser alcanzada por una bala perdida

Las más leídas

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada
Tránsito.

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas
Frontera.

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias
Salta.

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento
Tránsito.

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento

Por la turbiedad del agua, cuatro barrios de capital se verán afectaros en el servicio
Servicio.

Cuatro barrios se verán afectados en el servicio de Agua Potable por la turbiedad en el Rio Guerrero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel