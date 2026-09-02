Sofía Mercado, la jujeña de 16 años que sueña con hacer historia en el automovilismo

La Ciudad Cultural será escenario de una exhibición de autos del TC Pista , una propuesta que reunirá a pilotos y vehículos vinculados al automovilismo. Entre quienes serán parte se encuentra Sofía Mercado , una joven jujeña de 16 años que se prepara para dar sus primeros pasos en competencia.

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Sofía corre con un Fiat 600 en la categoría 05 , considerada una categoría escuela, y habló con Canal 4 sobre la pasión que la acompaña desde chica y la expectativa que tiene ante su próximo debut.

“ Desde muy chiquita mi papá tuvo autos toda su vida y desde ahí empezó mi pasión. La primera carrera que me llevó a ver fue a los 10 u 11 años y me enamoré de los autos, de las pistas y de las carreras ”, contó.

El vínculo con el automovilismo está directamente relacionado con su familia. Su padre comenzó a competir y, con el paso del tiempo, Sofía decidió que también quería tener su propio auto para poder correr.

“Cuando mi papá empezó a correr le empecé a agarrar más pasión. Después le dije que quería arrancar con el auto y él me lo empezó a preparar”, recordó. Por el momento, todavía no realizó su debut oficial, aunque confirmó que está previsto para una de las próximas fechas. La cercanía de ese momento genera una mezcla de entusiasmo, ansiedad y nervios.

Sofía Mercado / piloto del TC Pista en Jujuy.

“Es un sueño que quiero cumplir. Saber que ya se está acercando la fecha para poder hacerlo me parece excelente, y los nervios también están”, expresó.

Su primera presentación con el auto

La exhibición en Ciudad Cultural tendrá un significado especial para la adolescente porque será la primera vez que se presente públicamente con su propio auto.

Sofía explicó que cuenta con el acompañamiento de sus padres y del equipo del taller para preparar el Fiat 600. Ella también participa de las revisiones previas, principalmente controlando el interior del vehículo, los cinturones y realizando pruebas para comprobar que todo funcione correctamente.

La recomendación de su padre antes de comenzar esta nueva etapa es clara: salir a la pista sin miedo. “Me dice que no tenga miedo, que vaya sin miedo y que, si tiene que pasar, que pase”, contó Sofía, quien espera convertir próximamente aquella pasión que comenzó desde las tribunas en su primera experiencia oficial detrás del volante.