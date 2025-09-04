jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 07:37
MLS

Sporting Kansas City vs Austin FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 27 de la MLS

Todos los detalles de la previa del partido entre Sporting Kansas City y Austin FC, que se jugará el domingo 7 de septiembre desde las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Children's Mercy Park.

Sporting Kansas City vs Austin FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 27 de la MLS
BsAs (DataFactory)

Austin FC y Sporting Kansas City se enfrentarán en el estadio Children's Mercy Park el próximo domingo 7 de septiembre desde las 20:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 27 de la MLS.

Así llegan Sporting Kansas City y Austin FC

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Sporting Kansas City en partidos de la MLS

Sporting Kansas City venció por 4-2 a Colorado Rapids.

Últimos resultados de Austin FC en partidos de la MLS

Austin FC viene de un triunfo 3 a 1 frente a San José Earthquakes. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 12 goles y le metieron 9 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Austin FC se llevó la victoria por 1 a 0.


Fechas y rivales de Sporting Kansas City en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs Real Salt Lake: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Vancouver Whitecaps FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs LA Galaxy: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Minnesota United: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Houston: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Austin FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs FC Dallas: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Seattle Sounders: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Real Salt Lake: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs St. Louis City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 19: vs Los Angeles FC: 12 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario Sporting Kansas City y Austin FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

