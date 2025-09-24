St. Louis City vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

St. Louis City recibirá a Los Angeles FC, en el marco de la semana 30 de la MLS, el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Energizer Park.
Así llegan St. Louis City y Los Angeles FC
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS
St. Louis City viene de vencer a San José Earthquakes con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 10.
Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS
Los Angeles FC viene de derrotar a Real Salt Lake con un marcador 4 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 14 goles y le han convertido 7 en su arco.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.
Fechas y rivales de St. Louis City en los próximos partidos de la MLS
- Semana 31: vs Austin FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Real Salt Lake: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS
- Semana 31: vs Atlanta United: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
- Semana 17: vs Toronto FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
- Semana 19: vs Austin FC: 12 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Colorado Rapids: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario St. Louis City y Los Angeles FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.