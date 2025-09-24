St. Louis City vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

BsAs (DataFactory)

St. Louis City recibirá a Los Angeles FC, en el marco de la semana 30 de la MLS, el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Energizer Park.

Así llegan St. Louis City y Los Angeles FC Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS St. Louis City viene de vencer a San José Earthquakes con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS Los Angeles FC viene de derrotar a Real Salt Lake con un marcador 4 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 14 goles y le han convertido 7 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

Fechas y rivales de St. Louis City en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Austin FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Real Salt Lake: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Atlanta United: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 17: vs Toronto FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 19: vs Austin FC: 12 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Semana 32: vs Colorado Rapids: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario St. Louis City y Los Angeles FC, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







