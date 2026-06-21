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21 de junio de 2026 - 08:32
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Sudáfrica y República de Corea se juegan la clasificación en el Grupo A

Palpitamos la previa del choque entre Sudáfrica y Rep. de Corea. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Sudáfrica y República de Corea se juegan la clasificación en el Grupo A
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Sudáfrica y Rep. de Corea, por la fecha 3 del grupo A del Mundial, se jugará el próximo miércoles 24 de junio, a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Monterrey.

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Los africanos llegan en el último puesto con un punto y están obligados a ganar para conservar alguna posibilidad de clasificación, mientras que los asiáticos ocupan el segundo lugar con tres unidades y dependen de sí mismos para avanzar a la fase eliminatoria.

Sudáfrica comenzó el torneo con una derrota por 2-0 frente a México. En la segunda jornada reaccionaron y consiguieron un empate 1-1 ante Chequia, resultado que les permitió sumar su primer punto.

Los surcoreanos arrancaron con una valiosa victoria por 2-1 sobre República Checa, pero no pudieron sostener el impulso en la segunda fecha y cayeron 1-0 ante México. Un triunfo le garantizaría el pase a la siguiente ronda, mientras que un empate podría obligarlo a depender de otros resultados.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Sudáfrica y Rep. de Corea, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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