Suiza y Canadá buscan cerrar la fase de grupos en lo más alto

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El juego entre Suiza y Canadá se disputará el próximo miércoles 24 de junio por la fecha 3 del grupo B del Mundial, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.

Ambos llegan invictos y con cuatro puntos, pero los norteamericanos ocupan el primer puesto gracias a una mejor diferencia de gol. El duelo definirá al ganador de la zona y al equipo que avanzará a la fase eliminatoria desde lo más alto de la clasificación.

Suiza comenzó su participación con un empate 1-1 ante Qatar en un partido equilibrado que le permitió sumar su primer punto. En su segunda presentación elevó considerablemente su nivel y goleó 4-1 a Bosnia.

Canadá también mantiene el invicto en la competición. En el debut igualó 1-1 frente a Bosnia y dejó buenas sensaciones. La reacción llegó en la segunda fecha con una actuación arrolladora ante Qatar. Los canadienses se impusieron por 6-0.

El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Suiza y Canadá, según país Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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