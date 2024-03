A una señora se le enganchó la ropa en la persiana del local y quedó colgada

El rescate de la señora fue exitoso y Hughes no sufrió ninguna lesión.

A pesar de la sorpresa, Hughes tomó el suceso con buen humor e incluso bromeó sobre su inesperada "popularidad" en línea, declarando que evitará las persianas en el futuro. Esta vivencia, aunque asombrosa, actuó como una lección para la mujer, quien ahora está más atenta a los riesgos en su entorno laboral.

El clip de la escena se difundió ampliamente en TikTok, atrayendo millones de reproducciones y comentarios. Muchos espectadores mostraron sorpresa y admiración por la actitud valiente de Hughes ante el acontecimiento. Algunos incluso compartieron anécdotas similares que han vivido o presenciado.

El vídeo alcanzó más de 4 millones de reproducciones y recibió más de 82 mil me gusta. “El famoso calzón chino”, “Jajaja se agarra del carrito”, “Me encanta que su primordial reacción-reflejo de autodefensa, es agarrarse del carro para no elevarse. Genial video”, “El vínculo inquebrantable que tienen las viejas con sus carritos que no lo sueltan ni aunque se la esté por comer una persiana”, “La calidad de la ropa que tiene”, “Cómo ha cambiado Spiderman”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.