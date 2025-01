Así es American Primeval, la historia de Netflix que desafía el western del pasado

American Primeval redefine el western clásico introduciendo perspectivas familiares y rompiendo con clichés tradicionales.

En este panorama, American Primeval refuerza la noción de que el western no solo ha perdido protagonismo, sino que halló en las plataformas de streaming y en las series el lugar perfecto para su reinvención. Al ubicarse en una etapa menos abordada de la historia de Estados Unidos y adoptar un enfoque más crudo, esta producción demuestra que aún es posible romper con las normas tradicionales del género y cautivar a un público renovado.

La televisión abrió la puerta para que el western adopte enfoques innovadores, distanciándose de las leyendas tradicionales y enfocándose en relatos más diversos y con un análisis histórico más profundo. Este cambio tanto temático como estilístico está redefiniendo el rumbo del género, transformándolo en una plataforma para desafiar las versiones del pasado y las narrativas actuales sobre identidad, comunidad y poder.

Reinterpreta al viejo oeste con un enfoque visceral que explora violencia, fanatismo y vínculos emocionales que rompen con los estereotipos clásicos del género.

Elementos claves del éxito de “American Primeval”

El éxito de American Primeval al conectar con los espectadores se debe a elecciones artísticas que transforman el género, desafiando las visiones idealizadas y confrontando de forma honesta las duras realidades de la historia de Estados Unidos.

En vez de seguir reforzando la visión idealizada del Oeste salvaje, la serie explora otros aspectos. “La serie muestra un entorno sucio, sangriento, frío y cruel”, indicó Alexis Soloski, crítica de The New York Times. Este enfoque directo y sin adornos permite que American Primeval se sume a otras producciones actuales como The English o The Power of the Dog, las cuales también rompieron con las convenciones del género al profundizar en los aspectos más sombríos de ese período.

La trama se sitúa en 1857, una época previa al florecimiento de las instituciones y normas que comúnmente caracterizan el western tradicional. Este enfoque genera una atmósfera de primitividad que resalta el conflicto perpetuo entre los individuos y su entorno. En este escenario, el choque entre el ser humano y la naturaleza adquiere una dimensión más concreta, intensificando la impresión de vulnerabilidad y salvajismo que recorre toda la historia.

The Independent reseñó el proyecto dirigido por Peter Berg.

La inclusión de hechos históricos reales, como la Masacre de Mountain Meadows, un suceso trágico pero poco reconocido en la historia de Estados Unidos, otorga una mayor credibilidad y peso histórico a la narración. Al enfocarse en este tipo de eventos, American Primeval incita al público a pensar en las consecuencias de la violencia y el extremismo en la formación de la sociedad estadounidense.

El relato visto a través de los ojos de una madre y su hijo agrega una capa emocional y de género que, tradicionalmente, estuvo poco explorada en el western. Esta transformación no solo enriquece la variedad de perspectivas dentro del género, sino que también redefine sus enfoques centrales, apartándose de la figura del héroe aislado para poner el foco en las relaciones humanas y las batallas comunes.

Comparativa entre “American Primeval” y “Deadwood”

El western, a lo largo de su historia, se caracterizó por ser una narrativa centrada en el proceso de formación, donde los actos de violencia y el desorden del pasado eran considerados como pasos previos imprescindibles para la edificación de sociedades ordenadas. Dentro de este marco, Deadwood, la exitosa serie ideada por David Milch, emergió como uno de los referentes más significativos.

Su argumento indagaba en cómo las comunidades eran capaces de establecerse y unirse, a pesar de la brutalidad y la avaricia que definían el territorio del oeste de Estados Unidos. Según lo señalado por su creador, la serie representaba “el milagro de una sociedad que logra surgir de las cenizas de la barbarie”.

Por su parte, American Primeval presenta una perspectiva radicalmente diferente. Esta serie podría considerarse una especie de "anti-Deadwood", ya que cuestiona la noción de que la violencia y el desorden son el punto de partida para la construcción de una sociedad ordenada. En vez de ver en los horrores del pasado una base prometedora para el futuro, la trama insinúa que la oscuridad de esa época podría, en realidad, ser un espejo constante de los conflictos y fracasos que siguen afectando a la sociedad contemporánea.