Así se transforma Johnny Depp para su vuelta a la pantalla grande con "Ebenezer"

Después de años de disputas legales y enfrentamientos públicos con su exesposa Amber Heard , Johnny Depp se prepara para retomar volver a la pantalla grande con su próximo proyecto. El actor sorprende nuevamente en ‘Ebenezer’ (2026) , una reinterpretación contemporánea del famoso ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens .

Las primeras fotos que se filtraron desde el set muestran a Depp casi irreconocible encarnando al avaro Ebenezer Scrooge , lo que evidencia una vez más su capacidad para transformarse y dar vida a personajes de perfiles muy distintos .

A fines de enero de 2026 comenzaron a circular las primeras fotos de Johnny Depp transformado en Ebenezer Scrooge , el protagonista de ‘Ebenezer’ (2026) , dirigida por Ti West . Tal como indica su título , se trata de una versión renovada del clásico ‘Cuento de Navidad’ , en la que el avaro Scrooge recibe la visita de tres espectros que buscan que cambie su actitud antes de que sea demasiado tarde.

Junto a Depp también aparece la actriz Andrea Riseborough —conocida por películas como Oblivion y Birdman —, quien da vida al Fantasma de las Navidades Pasadas .

En las fotos filtradas del rodaje, se observa que el actor utiliza una extensa cantidad de maquillaje prostético para hacer creíble su transformación en un anciano. En muchas de las versiones previas del relato, este personaje suele representarse con rasgos faciales muy marcados, como una nariz prominente y aguileña, que acentúa su carácter austero y gruñón.

Las redes se ilusionan con una nueva actuación histórica de Johnny Depp

La transformación de Depp ha capturado rápidamente la atención del público, que ya empieza a especular que su interpretación de Ebenezer Scrooge podría sumarse a la lista de personajes inolvidables que ha encarnado en el cine, como Edward Scissorhands, Willy Wonka o el icónico Jack Sparrow.

Las fotos filtradas tienen un peso especial, ya que reflejan que la película avanza con normalidad y mantiene el ritmo previsto. Según los planes actuales, el largometraje mantiene su fecha de estreno programada para noviembre de 2026.

Además, este proyecto representa la primera película de alto presupuesto en la que Depp participa desde que en 2022 comenzó la serie de juicios mediáticos contra su exesposa Amber Heard. Con ‘Ebenezer’, el actor busca cerrar ese capítulo turbulento de su vida personal y retomar con plena dedicación su carrera frente a las cámaras.

‘Ebenezer’ llegará a los cines de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2026, aunque por el momento no hay información sobre su estreno en España. La película está dirigida por Ti West, reconocido por su trilogía de terror ‘X’ —que incluye X, Pearl y MaXXXine—.

El reparto principal cuenta con Johnny Depp, Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Ian McKellen y Rupert Grint, quienes dan vida a los personajes centrales de esta nueva adaptación del clásico navideño.

En pocas palabras, esta película busca convertirse en el gran estreno navideño de 2026, ofreciendo una mirada renovada sobre un clásico atemporal y adaptándolo al público contemporáneo.

Ladies and gentlemen, here's Johnny Depp as Ebenezer Scrooge! pic.twitter.com/4omOUe03ZY — ReemDepp - Johnny Depp is A Legend (@ReemDepp) January 31, 2026

De manera paralela, representa una oportunidad estratégica para que Johnny Depp reconstruya su imagen pública, dejando atrás etapas turbulentas de su vida y, a través de su interpretación de Ebenezer Scrooge, marcar un nuevo comienzo en su carrera artística.