¿Cómo compartir datos móviles para tener Internet en otros dispositivos?

Aquellos usuarios que poseen una tarifa de datos ilimitada (o al menos con una significativa cantidad de GB disponibles al mes) tienen la posibilidad de compartir datos móviles al resto de sus dispositivos en caso de que lo requieran. No obstante, aún muchas personas no tienen claro sobre cómo se efectúa este procedimiento y no pueden acceder a Internet con éxito desde su computadora, tablet o smartphone secundario usando su móvil principal como módem. Mirá cómo se hace tethering desde un teléfono móvil Android e iOS paso a paso: