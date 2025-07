¿Cómo es la primera modelo creada completamente con IA?

El anuncio de dos páginas de la firma Guess muestra a una modelo rubia en dos ambientes diferentes : en una imagen está sentada en un café con una taza en mano, vistiendo un mono floral azul claro; en la otra, aparece recostada contra una pared azul, con un vestido de rayas en zigzag blanco y negro, complementado con un bolso de la misma marca. Solo una discreta línea en letra pequeña indica que la modelo es artificial: “Seraphinne Vallora on AI” .

Seraphinne Vallora , la empresa detrás de la creación de la modelo digital, fue fundada por Valentina González y Andreea Petrescu , ex alumnas de arquitectura que se dedican a diseñar avatares humanos hiperrealistas para fines comerciales. La compañía estableció contacto con Paul Marciano , cofundador de Guess, a través de Instagram, lo que derivó en una alianza que generó varios modelos de inteligencia artificial para la campaña veraniega de la marca.

La tecnología fue criticada por modelos consagradas

La aparición de esta tecnología despertó críticas fuertes por parte de modelos consagradas, quienes manifiestan inquietud por la posible pérdida de empleos y la perpetuación de estándares de belleza limitantes. Felicity Hayward, con experiencia en el sector desde 2011, comentó a la BBC: “O lo hacen para generar polémica y ganar publicidad gratuita, o buscan recortar gastos sin considerar las consecuencias”.

Por su parte, Sara Ziff, fundadora de Model Alliance, una entidad que defiende los derechos laborales en el mundo de la moda, percibe la campaña de Guess más como una estrategia de ahorro que una verdadera apuesta por la innovación. “La IA puede impactar positivamente la industria, pero necesitan existir protecciones significativas para los trabajadores”, señaló Ziff.

Valentina y Andreea rechazan la idea de que su tecnología refuerce cánones de belleza limitantes. “No creamos looks inalcanzables: en realidad, la modelo de IA se ve bastante realista”, afirma Andreea. “Todos los anuncios se crean para verse perfectos y usualmente tienen supermodelos, así que lo que hacemos no es diferente”.

Las cofundadoras también admiten que su contenido en Instagram no refleja diversidad, pero atribuyen esto a la interacción del público. “Hemos publicado imágenes de IA de mujeres con diferentes tonos de piel, pero la gente no responde a ellas: no obtenemos tracción o likes”, explicó Valentina. “Al final del día, somos un negocio y usamos imágenes en Instagram que generarán una conversación y nos traerán clientes”.

La revista no es pionera en el uso de modelos generados por inteligencia artificial. Otras ediciones de la misma publicación ya habían explorado esta tecnología: Vogue China lanzó en agosto de 2023 una portada creada con IA, y Vogue Italia y Vogue Portugal también produjeron portadas similares en ocasiones anteriores.

La polémica se intensificó luego de que OpenAI y Condé Nast, la editorial responsable de la revista, anunciaran un acuerdo a largo plazo que permitirá que el contenido de la publicación sea accesible a través de las búsquedas en ChatGPT, lo que indica que la incorporación de la inteligencia artificial seguirá creciendo en el sector editorial.