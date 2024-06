Cómo hacer pochoclos: la mejor receta para disfrutar en casa. 

En una olla, sin calentar, poné el aceite, los granos de maíz y el azúcar. Colocala sobre la estufa a fuego medio y tapala. Desde el primer momento vas a comenzar a mover de un lado a otro la olla, ayudándote con un trapo de cocina, para evitar que los granos se peguen.

Cuando escuches que el maíz empieza a explotar, comenzá a mover con mayor velocidad la olla hasta que todo el maíz se haya abierto.

Apagá la lumbre y vertí los pochoclos dulces caseros en un recipiente. Movelos con una cuchara de madera hasta que se enfríen para evitar que se peguen.

image.png

Los beneficios de cocinar en una pochoclera antiadherente son el ahorrar tiempo y trabajo, resulta más fácil y práctico y además gracias a su superficie antiadherente, que impide que el maíz y el caramelo se peguen durante la cocción, son fáciles de limpiar.

Para limpiarla, al momento de lavarla usá una esponja suave y detergente común. No uses esponjas de acero o virulana, para no rayar la superficie y cuando termines de cocinar tus pochoclos, intentá no pinchar dentro de la misma.

Los beneficios de los pochoclos: cuáles son

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los pochoclos ofrecen una fuente significativa de fibra dietética, una sustancia vital para la salud.

La Dra. Joanne Slavin, nutricionista de la Universidad de Minnesota, destaca que una mayor ingesta de fibra, proveniente de diversas fuentes de alimentos, puede ser extremadamente beneficiosa para la salud general.

La fibra soluble, que se encuentra en abundancia en los pochoclos, puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas.

Además, las palomitas de maíz son una excelente fuente de fibra insoluble, que es esencial para la salud digestiva y puede ayudar a prevenir el estreñimiento y otros problemas intestinales.

El alto contenido de fibra de las palomitas de maíz también puede ser beneficioso para quienes buscan controlar su peso.

Aunque son bajas en calorías, los pochoclos ricos en fibra pueden ayudar a satisfacer el apetito y mantener la sensación de saciedad por más tiempo, lo que puede ayudar a reducir la ingesta total de calorías.

Investigaciones sugieren que una dieta rica en fibra puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.