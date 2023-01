Cordobesa se hizo viral por un insólito cartel: los detalles. 

La chica venía intentando localizar por varios lugares, pero que al no conseguir respuesta, acudió a una técnica que creía que no iba a fallar.

Con un cartel improvisado que se volvió viral en una hoja de papel común, una chica cordobesa le dio un aviso al conductor de un Fiat Uno, que parece venía esquivando el encuentro. Sin vueltas le dijo por qué necesitaba comunicarse: “No me viene”, confesó.

Gracias a una imagen que comenzaron a compartir en distintos perfiles de Facebook, la cuenta de Only Córdoba se encargó de sacarles una carcajada enorme a todos los usuarios de la red social.

La imagen, que se viralizó en cuestión de minutos y recorrió el inicio de los perfiles argentinos, se ve una hoja de papel, arrancada de un cuaderno sin mucha prolijidad, un mensaje que debe haberle puesto los pelos de punta a Facu, el dueño del Fiat Uno donde estaba pegado el cartel.

“No me viene. Llamame. Te aviso” le dejó la joven, que parece que lo venía intentando localizar por varios lugares, pero que al no conseguir respuesta, acudió a una técnica que creía que no iba a fallar.

Si Facu no se enteró por el cartel, seguro se habrá enterado por la imagen viral que recolectó, hasta el momento, 86 mil me gusta.

Pegó carteles para encontrar novia y se sorprendió por la cantidad de mensajes

Se trata del tiktoker mexicano Carlo Maerker. Él decidió realizar una dinámica en las calles para saber si recibiría alguna respuesta. Su idea fue buscar novia. Recorrió varias zonas de Guanajuato, México, y comenzó a promocionar su información.

“¿Buscas pareja?”, se lee en el afiche que lleva, además, la foto del muchacho. Por otro lado, escribió algunas características suyas como edad, gustos, etc. Para que las personas interesadas puedan comunicarse, añadió su número de teléfono. “Ya están en todos lados, qué nervios”, se lee en el video viral.

Grande fue su sorpresa cuando le llegó un mensaje de Whatsapp en el que una joven dice estar interesada en conocerlo. Este mostró la captura del chat y sorprendió a miles con su ‘táctica’. El video ya consiguió miles de likes, así como casi medio millón de reproducciones en TikTok.