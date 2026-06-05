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5 de junio de 2026 - 07:20
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Cuáles son las mejores plantas para combatir los resfríos

Las plantas medicinales tienen muchas propiedades que ayudan a combatir los resfríos. Además, son muy fáciles de cultivar y las podés tener en casa.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuáles son las mejores plantas para combatir los resfríos.&nbsp;

Cuáles son las mejores plantas para combatir los resfríos. 

Las plantas medicinales son mundialmente conocidas por sus propiedades naturales, ya que ayudan a aliviar, prevenir y tratar ciertos problemas de salud de forma casera. En este caso te contamos cuáles son las mejores para combatir los resfríos.

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Las mejores plantas para combatir los resfríos

Las plantas medicinales son excelentes aliadas naturales para aliviar los síntomas de los resfriados. Ayudan a reducir la congestión, calmar la tos y reforzar las defensas.

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La canela tiene un poder antioxidante con el que consigue mejorar la digestión. Pero también es un perfecto remedio para prevenir resfriados, porque es expectorante y contiene propiedades analgésicas.

El eucalipto o eucaliptas es una de las plantas que más usamos para decorar la casa. Son plantas muy resistentes y perfectas para añadir a cualquier centro de mesa.

Pero además de decorar el interior de nuestra casa, los eucaliptos son plantas medicinales muy beneficiosas para la salud. Entre sus propiedades más conocidas está la de aliviar los síntomas de los resfriados, en concreto afecciones respiratorias como la tos, bronquitis, neumonía y asma.

La menta es una planta muy popular en todo el mundo, utilizada en una gran variedad de recetas, desde platos principales y postres hasta bebidas y cócteles. Además de su valor culinario, aporta numerosos beneficios para la salud.

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El mentol que contiene esta planta ayuda a aliviar la congestión nasal y de garganta, lo que es muy beneficioso para aliviar problemas respiratorios.

La echinácea es una flor de color rosado que se usa para tratar de forma preventiva los resfriados comunes. Su raíz contiene numerosos principios activos con propiedades inmuno-estimulantes.

Esta planta medicinal ayuda, sobre todo, a prevenir las infecciones respiratorias que se padecen durante un resfriado.

Además, las raíces de la genciana (Gentiana lutea) contienen glucósicos, unos componentes capaces de estimular la secreción de diferentes glándulas. Esta planta medicinal es un tónico estomacal eficaz, perfecto para abrir el apetito.

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Aumenta la formación de glóbulos blancos y, además, está indicada para tratar catarros, resfriados y gripe.

Las medidas para combatir los resfríos

Higiene de manos: Frotá con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o usá desinfectante con base de alcohol si no tenés un lavado cerca.

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Evitá el contacto cercano: Aléjate temporalmente de personas que presenten síntomas evidentes de congestión o tos.

Ventilación y espacios: Ventilá los ambientes cerrados diariamente al menos 5 minutos y evita aglomeraciones en épocas de frío.

Estilo de vida: El ejercicio moderado, reducir el estrés y descansar lo suficiente preparan a tu sistema inmunitario para combatir los virus.

Vacunación: La vacuna anual contra la gripe previene complicaciones graves y reduce las probabilidades de contagio.

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