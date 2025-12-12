viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 17:45
Streaming.

¿Cuándo es el estreno de la 4° temporada de "Lupin" en Netflix?

Edouard Salier, Everardo Gout y Hugo Gélin, directores con trayectoria, se unen para aportar un enfoque renovado a esta nueva producción.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo se estrena la 4° temporada de Lupin en Netflix.

Cuándo se estrena la 4° temporada de "Lupin" en Netflix.

En un contexto donde el entretenimiento mundial mezcla diversas culturas y estilos, Netflix vuelve a apostar por combinar el encanto francés con el suspense y la intriga al confirmar la llegada de la cuarta temporada de Lupin. La historia está centrada en el ingenioso ladrón Assane Diop.

Lee además
Revelaron este lunes los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025.
Streaming.

Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes fueron los ganadores
Netflix estrena serie navideña con el actor de Mr Bean que promete hacerte reír hasta el final.  
Streaming.

Netflix: así es la nueva serie navideña con el actor de Mr Bean que promete ser furor en las fiestas

Además, la narrativa desarrolla tramas de venganza y retos que continúan captando la atención de espectadores de todas las edades.

Omar Sy retoma el papel de Assane Diop en una serie que ha capturado al mundo.

Innovaciones en la dirección de "Lupin", serie de Netflix

Los cineastas Edouard Salier, Everardo Gout y Hugo Gélin, con carreras ampliamente reconocidas, se suman para ofrecer un enfoque fresco en esta nueva entrega. Su trayectoria sugiere no solo un refinamiento estético, sino también un guion complejo que transporta al público a una París actual, repleta de detalles sutiles y amenazas latentes.

La incorporación de Omar Sy, ahora también como productor, refuerza la atención al detalle en la fotografía y el sonido, elementos que han consolidado a Lupin como un referente televisivo. Su participación asegura que los personajes mantengan la esencia que los fanáticos valoran, mientras se desarrollan giros inesperados en la trama.

Edouard Salier, Everardo Gout y Hugo Gélin, directores de trayectoria reconocida, se unen para aportar una visión renovada a esta nueva entrega.

Conexiones y expectativas globales por la serie de Netflix

Desde su debut en 2021, Lupin se ha posicionado en lo más alto de la popularidad, convirtiéndose en un referente destacado más allá del contenido anglosajón. Por esta razón, se espera que la cuarta temporada expanda su alcance, ofreciendo una trama profunda y sofisticada.

Los seguidores pueden considerar su estreno como un acontecimiento cultural relevante que reafirma el impacto global de las producciones no anglófonas.

Se anticipa que esta nueva entrega reactive el debate sobre la justicia social, aprovechando la historia de Assane, un hombre que confronta desigualdades estructurales dentro de un entorno dominado por élites opacas.

La participación de Omar Sy, ahora también en la producción, pone énfasis en el meticuloso trabajo de cámara y sonido que ha convertido a Lupin en una referencia.

Preparativos para el estreno

Con el estreno cada vez más próximo, aunque sin una fecha confirmada, los seguidores ya pueden disfrutar del primer cartel promocional. Esta imagen, breve pero sugestiva, anticipa la característica tensión y misterio que han definido a la serie. La expectativa aumenta a medida que nos acercamos al lanzamiento previsto para la temporada de otoño.

El mundo virtual, con su alcance masivo, se convierte en un actor fundamental. Plataformas de discusión y redes sociales han comenzado a teorizar y comentar sobre posibles desarrollos y sorpresas de la trama, creando un ambiente de expectación y entusiasmo previo al lanzamiento.

Embed

Con la llegada de Lupin 4 en el horizonte, la serie parece lista para mantener su proyección internacional, expandiendo sus horizontes narrativos y consolidándose como un referente esencial del entretenimiento global contemporáneo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes fueron los ganadores

Netflix: así es la nueva serie navideña con el actor de Mr Bean que promete ser furor en las fiestas

Cristina Kirchner criticó el aumento de la inflación: "¿En serio todo marcha de acuerdo al plan?"

Netflix compra Warner Bros y HBO Max y sacude a Hollywood con un acuerdo histórico

Uno por uno, todos los estrenos de Netflix para diciembre

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo. video
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy
Hallazgo.

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios en Bolivia

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel