miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 14:30
Streaming.

Cuándo estrena la temporada 5 de Outer Banks en Netflix

Estrenada en 2020 en Netflix, Outer Banks se convirtió rápidamente en uno de los mayores fenómenos juveniles de la plataforma.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Outer Banks de Netflix se prepara para su despedida.

La plataforma Netflix anunció oficialmente la renovación de Outer Banks para una quinta temporada el martes 5 de noviembre de 2024, coincidiendo con los días en que el servicio lanzó los episodios finales correspondientes a la cuarta temporada.

Esta nueva tanda de capítulos, que marcará el cierre definitivo de la historia, llegará al catálogo en 2026. Por el momento no se informó una fecha puntual de estreno, aunque se prevé un despliegue por etapas, en línea con lo realizado en la temporada anterior.

Estrenada en 2020 en Netflix, Outer Banks se convirtió rápidamente en uno de los mayores fenómenos juveniles de la plataforma.

El rodaje arrancó a mediados de 2025 y promete despedir la serie con una última travesía cargada de acción para los Pogues.

Una serie de Netflix que deja huella

Desde su llegada a Netflix en 2020, Outer Banks logró instalarse en poco tiempo como una de las producciones juveniles más exitosas del servicio.

La historia, situada en el litoral de Carolina del Norte, retrata a una banda de amigos atravesados por tensiones de clase, secretos del pasado y arriesgadas expediciones en busca de tesoros, combinando acción, conflicto emocional y vínculos amorosos que resonaron con fuerza entre las audiencias más jóvenes.

A lo largo de sus temporadas, la ficción ha logrado mantenerse como uno de los títulos más reconocibles del catálogo de Netflix.

Con el correr de las entregas, la serie consiguió sostener su popularidad y transformarse en una marca inconfundible dentro del catálogo de la plataforma, al mismo tiempo que impulsó a sus protagonistas como figuras emergentes del universo del streaming.

Tras varias temporadas marcadas por huidas constantes, pistas inverosímiles y fortunas esquivas que nunca terminan de alcanzarse, Outer Banks encara su despedida definitiva.

El recorrido creativo cumplió su ciclo, según el elenco

La particularidad es que el cierre no responde al cansancio del público, a una baja abrupta ni a conflictos con Netflix. Al contrario: el elenco coincide en que el recorrido creativo ya cumplió su ciclo y merece un final a la altura.

Outer Banks se prepara para decir adiós.

Esa idea fue confirmada por Chase Stokes, quien dio vida a John B, en una charla con la revista People. Allí sostuvo que él y el resto del reparto se sienten preparados para poner punto final a la historia con la quinta temporada, prevista para estrenarse en la plataforma durante el próximo año.

La historia de Outer Banks tendrá su desenlace en 2026, cuando se estrene su quinta entrega, concebida como el punto final de uno de los títulos juveniles más populares del catálogo de Netflix.

Outer Banks arrancó como una historia de adolescentes en Carolina del Norte metidos en una búsqueda de tesoros con aroma a verano eterno.

Lejos de tratarse de una despedida impuesta por acuerdos comerciales o decisiones externas, el cierre responde a una elección creativa. De acuerdo con el elenco, es el desenlace que la serie tenía previsto desde sus orígenes.

