¿Cuándo llegará el iPhone 17 de Apple a la Argentina y cuánto costará?

Apple dio a conocer hoy su último lanzamiento , el iPhone 17 , y como suele ocurrir con cada renovación de su buque insignia , la expectación es global y masiva . La novedad más destacada de esta edición es la incorporación del primer modelo Air de la compañía fundada por Steve Jobs .

El iPhone Air marca un quiebre respecto a la tradición de la marca , siguiendo la línea de sus laptops livianas y delgadas . A diferencia del iPhone estándar , este modelo apuesta por un diseño extremadamente fino y ligero , gracias a su chasis de titanio . Su grosor varía entre 5,5 y 6 milímetros y cuenta con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas , ampliando notablemente el tamaño respecto a su predecesor, el iPhone 17 , que medía 8 mm y tenía un display de 6,3 pulgadas .

Ambos modelos incorporan pantallas con refresco de 120 Hz , aunque el iPhone Air está pensado para quienes buscan una mayor dimensión de pantalla sin sacrificar la ligereza y facilidad de transporte .

La serie incluye funciones de inteligencia artificial , como traducción instantánea y búsqueda a partir de imágenes , además de ofrecer hasta 8 horas adicionales de autonomía en comparación con su antecesor .

Tim Cook, CEO de Apple, durante la presentación.

Tres versiones del iPhone 17

Como es habitual, el iPhone 17 se presenta en tres versiones: estándar, Pro y Pro Max, a las que se suma el nuevo Air. En la cobertura en vivo de Infobae se detallan todas las especificaciones técnicas, incluidas las mejoras en las cámaras y otras novedades. Estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

iPhone 17 : USD 799

: USD 799 iPhone Air : USD 999

: USD 999 iPhone 17 Pro : USD 1.099

: USD 1.099 iPhone 17 Pro Max: USD 1.199

Estos son los valores aproximados, incluyendo impuestos, para el mercado argentino, donde se prevé que los dispositivos estén disponibles entre finales de octubre y principios de noviembre.

Así es el iPhone 17 Pro 2025.

iPhone 17 (256 GB) : $1,8-1,9 millones

: $1,8-1,9 millones iPhone Air : $2,50 millones

: $2,50 millones iPhone 17 Pro : $2,8 millones

: $2,8 millones iPhone 17 Pro Max: $2,95 millones

Si se toma como referencia el iPhone 17, adquirirlo con tarjeta de crédito en Estados Unidos (y luego pagar el resumen en pesos aplicando el dólar tarjeta) implicaría un desembolso cercano a $1,5 millones, lo que representa alrededor de $400.000 menos que su precio en el mercado local, que incluye impuestos de importación y aranceles, pero garantiza cobertura oficial y servicio técnico en el país.

Por otro lado, si la compra se realiza en dólares, ya sea en efectivo o con tarjeta, y se paga el resumen en la misma moneda —lo aconsejado en estos casos— el costo sería de aproximadamente $1,1 millones.

Desde el sector señalaron que los valores podrían variar si se implementa la baja de aranceles prevista para enero de 2026, lo que impactaría directamente en los precios locales.

Cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará.

“Apple presentó los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todos equipados con el potente chip A19 y el nuevo sistema operativo iOS 26, que llevan la experiencia de usuario a otro nivel”, destacaron desde MacStation, el mayor Apple Premium Reseller de Argentina, que próximamente inaugurará su octava tienda en el país.

“Estamos muy entusiasmados con este anuncio de Apple, que nos permitirá ofrecer el iPhone 17 en la Argentina en tiempo récord. A finales de octubre ya estará disponible, con un precio del modelo base en torno a $1.900.000.

Esto significa que, por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de EEUU, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”, afirmó Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore.

La última edición del smartphone de la “manzanita” tiene cuatro versiones.

Desde MacStation agregaron que “Estos dispositivos marcan un hito en rendimiento, rapidez y velocidad, diseñados para maximizar la productividad y la proactividad en cada tarea.

Conjugan potencia, eficiencia y durabilidad con un diseño elegante y resistente, sumando la mejor protección y privacidad de datos. La resolución y frecuencia de pantalla alcanzan nuevos estándares visuales, mientras que la perfecta integración entre hardware y software potencia al máximo la tecnología y la inteligencia de la experiencia Apple”.