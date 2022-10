El gato Arturo se volvió viral por robarle plata a su vecino. 

Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar plata todo el tiempo al vecino”, relató la dueña del “michi punga” en Twitter junto a una captura de la conversación con su vecino, donde este le dice que “el otro día le faltaba plata, vio al gato corriendo y lo encontró entrando a la casa con el dinero”.

Fue muy gracioso cuando empezó a pasar esto. No es algo que haya pasado recién por primera vez, viene pasando hace bastante tiempo”, señaló en diálogo con PERFIL Antonela Repetto, la dueña de Arturo y quien publicó en Twitter la graciosa anécdota que hasta el momento cuenta con más de 41.000 likes y 1.000 me gusta.

Al respecto, explicó que se enteraron de que Arturo “robaba plata” porque un día su vecino le comentó que “se sentía medio gagá porque había guardado plata y no la encontraba o no se acordaba de haberla gastado”, ante lo que ella le contó que su gato había vuelto a la casa “con un fajo de plata en la boca, con la gomita colgando de un colmillo”.

“Pasaron los días y una vez cada tanto aparecía Arturo en mi casa con un fajo de plata, y yo sabía que si venía el fajo era robado porque tenía una gomita, y yo ya sé que en casa no tengo que ponerle gomitas elásticas porque ellos se desesperan (Arturo y su compañero 'el Duce')”, agregó Repetto.

https://twitter.com/antonelarepetto/status/1584704804403937280 Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar Plata todo el tiempo a mi vecino pic.twitter.com/FguSXXJw2i — I want to believe (@antonelarepetto) October 25, 2022

La dueña de Arturo aclaró que “no pasa tanto porque sea un gato punga sino porque le obsesionan las gomitas elásticas”y además reveló que su gato había aprendido a abrir los cajones para llegar hasta las tan ansiadas gomitas.

A su vez, Repetto contó que “ya va un año de esto” y “sabe que cada vez que aparece plata tirada en el pasillo o aparecen fajos en la casa es porque él entró a robarle al vecino”. “Habrá pasado diez o quince veces en lo que va del año. Lo gracioso es que no roba poca plata, sino que en general es mucha y por eso tiene gomitas”, detalló.

La historia de Arturo, el gato punga

La joven indicó que “lo que más me preguntaron en Twitter fue si vendía a Arturo, si daba clases o si yo lo había adiestrado. No lo entrené, tiene una obsesión con las gomitas y aprendió a robar plata porque se las ponemos, pero no está adiestrado para robar y yo soy una vecina honesta y devuelvo todo lo que se roba”.

Anto contó que “es muy pícaro, super torpe, muy cariñoso, muy celoso, necesita ser partícipe de absolutamente todo y es bastante destrozador, le encanta morder todo”.

Además Arturo tiene un compañero llamado el Duce. La dueña expresó que “ambos son muy compañeros, me salvaron la vida, me acompañaron un montón en momentos super difíciles. Son muy perceptivos, cariñosos, amigables, se llevan bien con absolutamente cualquier animal”.