Este sábado llega Streaming Day: aprendé sobre redes sociales, producción y creación de contenido

Este sábado 24 de octubre, la provincia de Salta será sede de Streaming Day , la primera cumbre de streaming del norte argentino. El evento reunirá a productores, periodistas, estrategas digitales y creadores de contenido en una jornada destinada a compartir conocimientos sobre redes sociales, producción audiovisual y nuevas formas de comunicación.

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El encuentro se desarrollará en el Hotel Alejandro I, ubicado en Balcarce 252, y ya cuenta con casi 300 personas inscriptas. La propuesta busca acercar herramientas de formación a quienes desean desarrollarse profesionalmente en una industria que atraviesa constantes transformaciones.

Durante la jornada, los participantes tendrán la oportunidad de conocer cómo trabajan los profesionales vinculados a los principales medios de comunicación del país.

El evento abordará diferentes temáticas relacionadas con el crecimiento de las plataformas digitales, la producción de streaming y las estrategias para conectar con nuevas audiencias.

Entre los principales contenidos se destacan el detrás de escena de las producciones audiovisuales, la construcción de comunidades en redes sociales y el desarrollo de proyectos digitales.

Además, los asistentes podrán conocer experiencias de productores, periodistas y creadores que trabajan en un sector donde las plataformas de streaming y las redes sociales adquieren cada vez mayor protagonismo.

Participantes de Jujuy, otras provincias y países vecinos

Uno de los aspectos más destacados de Streaming Day es su convocatoria regional e internacional.

Según informaron desde la organización, el encuentro contará con participantes provenientes de Jujuy, Tucumán, La Rioja, Chaco y otras provincias argentinas. También se espera la presencia de asistentes de Bolivia y Paraguay.

Con casi 300 inscriptos, la cumbre busca consolidarse como un espacio de intercambio y capacitación para profesionales, estudiantes y personas interesadas en la comunicación digital.

La iniciativa también apunta a descentralizar las oportunidades de formación, permitiendo que quienes viven en el norte argentino puedan acceder a conocimientos especializados sin necesidad de trasladarse a los principales centros urbanos del país.

Cómo participar de Streaming Day en Salta

La organización informó que todavía quedan algunos cupos disponibles para quienes deseen asistir de manera presencial.

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

Lugar: Hotel Alejandro I, Balcarce 252, Salta.

Actividades: capacitaciones y encuentros sobre streaming, periodismo, redes sociales y creación de contenido.

Inscripciones: entradas disponibles mediante los enlaces publicados en las redes sociales oficiales de Streaming Day.

La propuesta está dirigida tanto a quienes ya trabajan en comunicación como a estudiantes, emprendedores y creadores que buscan incorporar herramientas para mejorar sus contenidos.

Con una convocatoria que reúne a participantes de distintas provincias y países vecinos, Streaming Day se prepara para convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan conocer las tendencias y oportunidades que ofrece el futuro de la comunicación digital.