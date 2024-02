Estrenos en Prime Video: "Los juegos del hambre" y Jennifer López, lo más destacado

También la plataforma ofrecerá una mirada íntima a la vida amorosa de JLo en "This Is Me...Now" , relatada en primera persona por la propia artista; y "Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes" , una precuela de la exitosa saga que explora la juventud del despiadado presidente Snow. Los usuarios de la plataforma solo pueden sentir gratitud por tener acceso a una oferta tan variada y atrapante.

Las estrenos de Prime Video de esta semana (del 12 al 18 de febrero)

Estos cuatro frescos añadidos aguardan en el inventario de Amazon Prime Video esta semana. ¿Por qué aguardar más? Como puedes advertir, todos están listos para ser disfrutados en la plataforma.

El juego de las llaves (Temporada 3) - miércoles 14 de febrero

- miércoles 14 de febrero El superviviente de Auschwitz - jueves 15 de febrero

- jueves 15 de febrero This Is Me… Now: Una historia de amor - viernes 16 de febrero

- viernes 16 de febrero Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes - viernes 16 de febrero

El juego de las llaves (Temporada 3)

"El juego de las llaves", producción televisiva de origen mexicano, aborda las vivencias de ocho amistades quienes se aventuran en el intercambio de parejas durante diversos eventos sociales, con el propósito de revitalizar sus vínculos amorosos, provocando así situaciones de humor. En su tercera temporada, transcurrida algunos meses tras la ceremonia nupcial, el grupo enfrenta las ramificaciones de las elecciones pasadas, recibiendo con alegría la incorporación de nuevos integrantes mientras lamentan la separación de otros.

La presente entrega comprende seis episodios, con una extensión cercana a los 30 minutos por cada uno. Se encuentra accesible en Amazon Prime Video desde el miércoles 14 de febrero.

El superviviente de Auschwitz

La trama de "El sobreviviente de Auschwitz" se enfoca en la narrativa verídica de Harry Haft (interpretado por Ben Foster), un púgil judío de origen polaco que se vio obligado a enfrentarse a sus propios colegas del ring para procurar su supervivencia en los campos de concentración. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Harry se ve asediado por los recuerdos y un profundo sentimiento de culpa, lo que lo impulsa a participar en peleas de alto calibre contra leyendas del boxeo, mientras busca desesperadamente reunirse con su amada.

La cinta tiene una extensión de 123 minutos. Puede ser vista en Amazon Prime Video desde el jueves 15 de febrero.

This Is Me… Now: Una historia de amor

"This Is Me... Now: Un Relato de Amor" es un musical que presenta a Jennifer López en un papel inédito, compartiendo de forma personal sus vivencias amorosas a lo largo de sus 25 años de carrera artística. La película, estrenada simultáneamente con su nuevo álbum homónimo, adopta un tono imaginativo y explora la noción de una segunda oportunidad en el amor.

La duración del documental es de una hora con treinta y cinco minutos. Se encuentra disponible para su visualización en Amazon Prime Video desde el viernes 16 de febrero.

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpiente

"Balada de pájaros cantores y serpientes" es una precuela de la exitosa saga "Los juegos del hambre", ambientada 64 años antes del nacimiento de Katniss Everdeen, la icónica heroína conocida como "La chica en llamas". La trama se centra en la juventud de Coriolanus Snow, un joven determinado a rescatar a su familia del infortunio a cualquier precio.

Con este propósito, asume el papel de guía de la participante del Distrito 12, una joven denominada Lucy Gray Bird, en los 10º Juegos del Hambre. Lucy posee una habilidad excepcional para la música, cualidad que Snow utiliza para aumentar sus posibilidades de supervivencia en la arena, mientras él mismo va moldeando su carácter como antagonista y futuro líder de Panem.

La duración de la película es de dos horas con treinta y siete minutos. Se encuentra disponible para su visualización en Amazon Prime Video desde el pasado viernes 16 de febrero.