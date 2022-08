Horóscopo: cuáles son los signos más traidores

Los de Géminis no conocen de límites cuando traicionan, ya que por su personalidad, no comprenden la importancia de la palabra, por lo que les fallan a todas sus relaciones: a sus parejas, amigos, compañeros y colegas. Lo más complejo es que estas personas suelen caer bien, lo que hace que la traición duela más todavía para la mayoría.

Los nacidos bajo el signo de Capricornio se orientan a sus objetivos y no miran nunca hacia los costados. Por eso no se dan cuenta de que forman parte de un grupo o una organización y terminan traicionando los valores y metas que persiguen los demás. No se trata de algo personal, es casi una suerte de daño colateral.

Datos Capricornio es uno de los signos más traidores del horóscopo. Twitter

La personalidad impulsiva de Sagitario los complica para comprometerse con planes de largo plazo. No tienen paciencia, se aburren y terminan abandonando la planificación original prematuramente. Esto deja descolocados y un tanto resentidos a los demás que se comprometieron con una causa.

Como reconocer a una persona traidora

Las personas traidoras intentan que los demás se abran lo máximo posible para conseguir detectar sus puntos débiles, y así, saber manejarnos. Los vínculos tan precoces suelen ser signo de una amistad falsa y por mero interés.

Además siempre están sonriendo y esto se debe a que buscan agradar a los demás y utilizan la expresión no verbal como estrategia adaptativa, no obstante, al no ser una emoción genuina, podemos identificar la sonrisa forzada y poco sincera.

Son pasivo-agresivos. Siempre intentará hacernos sentir mal pero sin recurrir a una confrontación real. La falta de seguridad en sí mismos se ve reflejada en esta incapacidad de enfrentarse con la verdad y buscar estrategias para hacer que los demás también se sientan inseguros.

También una persona traidora utiliza la mentira, la negación, la tergiversación y la venganza como herramientas. Adoptan enredos, mentiras, trascendidos y chismes. Sólo se acercan en son de paz para conseguir algo a cambio.