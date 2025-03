Junto a ella, la Alison actual, de 63 años, muestra su cabello ahora más corto. Ambas están en el interior de la casa, realizando el característico grito exagerado de la serie, aunque en esta ocasión sin sonido, mientras la música original sigue sonando. El clip culmina con la Alison adulta extendiendo los brazos frente a la casa, en un gesto simbólico.

La IA mostró el antes y después de los actores de la Familia Ingalls.

El sentimiento de nostalgia crece con la aparición de Melissa Sue Anderson, famosa por su papel de Mary Ingalls. La actriz se presenta en su versión adolescente de 14 años, con un vestido azul, acompañada de su versión adulta de 62 años, luciendo un conjunto parecido. En la toma final, la casa de la pradera arde detrás de ellas, simbolizando el cierre de una etapa.

Al final, Karen Grassle, quien interpretó a la querida Caroline Ingalls, hace su aparición. En las imágenes, la actriz aparece con 36 años durante su participación en la serie. Hoy en día, Grassle, con 82 años, recorre sola la pradera, despidiéndose del lugar que en algún momento fue su hogar.

El video culmina con una conmovedora escena en la que Charles Ingalls, interpretado por Michael Landon, quien falleció en 1991, camina por la pradera con dos alas en su espalda, un emotivo homenaje al actor que dejó una marca indeleble en la televisión.

El entusiasmo de los seguidores de "La Familia Ingalls"

Los seguidores de la serie, popularmente conocida como "La pequeña casa en la pradera", no tardaron en mostrar su entusiasmo: “Que bello homenaje, me dio nostalgia”, “Una serie que me enseñó muchos valores”, “Que recuerdos.... mucha nostalgia. La veía con mis padres, que ya no están junto a mí”.

Desde su debut en 1974, La familia Ingalls se consolidó como una de las producciones más adoradas por los televidentes, presentando la figura de una familia ideal que superaba las dificultades con afecto y principios sólidos. No obstante, la auténtica historia de los Ingalls, relatada en los escritos autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, difiere considerablemente de la versión suavizada que se presentó en la televisión.

La serie fue transmitida entre 1974 y 1983, acumulando nueve temporadas y un total de 204 episodios. Además, se produjeron tres películas como continuación de la historia, que se emitieron entre 1983 y 1984.

La pequeña casa en la pradera se inspiró en las obras de Laura Ingalls Wilder, quien relató su niñez en Walnut Grove, Minnesota, durante los años 1870. No obstante, al llevar estos relatos a la pantalla, el productor Michael Landon y su equipo decidieron omitir ciertos elementos oscuros presentes en la historia real.

La serie mostró a los Ingalls como un ejemplo de familia unida, trabajadora y con sólidos principios cristianos. Sin embargo, la verdadera historia era mucho más dura, con un padre alcohólico y una gran cantidad de abuso hacia las mujeres de la familia. Ante esto, se optó por omitir estos aspectos, lo que permitió a la ficción crear una visión idealizada del pueblo, en la que la cooperación mutua era constante y los conflictos siempre encontraban una resolución pacífica.