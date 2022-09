Las cosas que estás haciendo mal en tu casa según el Feng Shui. 

El Feng Shui es una filosofía milenaria china que persigue el equilibrio energético de la persona con su entorno. Por eso, no es de extrañar que sus enseñanzas estén cada vez más presentes en la decoración y el diseño de interiores, ya que pueden ayudar a que la energía fluya en el hogar.

Para el Feng Shui, la acumulación representa el miedo al cambio, porque al aferrarte a objetos vinculados con el pasado no dejás espacio para que entre lo nuevo. Si acumulás por valor sentimental, por las dudas esas cosas se vuelvan a usar o simplemente porque te da pereza limpiar; tené en cuenta que esa práctica puede estancar la energía en tu casa.

Tener objetos rotos , viejos o en mal estado es una forma de decirle al universo que en tu hogar no hay espacio para la abundancia. Estas piezas bloquean la energía y transmiten sensaciones de carencia. Así que, ya sabés: si algo se rompe, arreglalo; y si ya no tiene lugar en tu vida, regalalo o desechalo.

Todos adoramos las flores, pero los floreros con flores secas o muertas no hacen bien al flujo energético del hogar. Al tratarse de cosas que ya no tienen vida, provocan que la energía del ambiente no fluya. Lo mismo se aplica a las flores artificiales, que intervienen negativamente en el equilibro estratégico del ambiente.

Si dicen que romper un espejo da siete años de mala suerte, imagina conservar uno roto. Según el Feng Shui, los espejos siempre deben estar impecables. Si están agrietados o en mal estado, los espejos deben salir de la casa. Estos objetos siempre deben mantenerse en buenas condiciones y nunca deben colocarse delante de las camas.

Para el Feng Shui, hasta el modo como se guardan las escobas también afecta las energías de nuestra casa. Cuando la guardes, recuerda nunca dejar las cerdas boca arriba, eso es sinónimo de mala suerte.

Las cuchillas afiladas, artefactos puntiagudos y bordes de cama afilados deben ser adecuadamente cuidados y guardados para neutralizar la energía cortante. Además, dejar las tijeras abiertas puede traer mala suerte al ambiente. Recuerda dejarlas siempre cerradas.

Si la decoración de la casa está compuesta con pieles, caracolas, cuernos, marfil o especies embalsamadas, debes tener cuidado porque atraen mala suerte. De acuerdo con el Feng Shui, la mala suerte tiene que ver con energías estancadas, interrumpidas por "la muerte" del objeto que está presente en el lugar.

Para mantener el equilibrio energético del ambiente, trata de evitar que la escalera quede frente a la puerta principal de la casa. Es como si la energía vital de la casa estuviera siendo invitada a retirarse, lo que hace que el ambiente se vuelva pesado y negativo.

Para el Feng Shui, el dormitorio es tu santuario; el lugar en el que renovás tu energía y donde nacen tus sueños y proyectos. Para garantizar un buen descanso, es importante que la energía circule con fluidez por todos los espacios, incluido debajo de la cama; por eso no puede haber objetos ni suciedad en ese lugar.

Qué es el Feng Shui

El Feng Shui es una de las técnicas más utilizadas en decoración. Esta filosofía china de más de 3,500 años, busca el equilibrio de la energía de la persona, a través de la distribución y orientación de los espacios en los que se desarrollan sus actividades cotidianas.

El Feng Shui es una filosofía originada hace más de 3,500 años en China, la cual se traduce literalmente como “viento y agua”. En sus orígenes, esta técnica estudiaba los cambios que se producían en el clima, los astros y la naturaleza, para entender cómo estos afectaban a la energía vital o chi de las personas.

El Feng Shui se puede utilizar para acumular energía positiva, favorecer la salud, las buenas relaciones familiares, atraer el dinero, la inspiración y el bienestar en casa.

La técnica del Feng Shui busca el equilibrio de la energía vital de la persona, a través de la distribución, la decoración y la orientación de los espacios en los que se desarrollan las actividades cotidianas, como en el hogar o el lugar de trabajo u ocio.