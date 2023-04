La señal de radiotaxi se filtró a las dos horas y quince minutos de la transmisión, cuando -según apuntaron los más observadores- la Estación Espacial se encontraba sobrevolando la provincia de Buenos Aires.

Aparentemente, el 150 de Irigoyen mencionado podría encontrarse en la localidad bonaerense de Villa Marteli.

https://twitter.com/manumazzanti/status/1648549659122515968 "150 dijiste, de Irigoyen?"



¿Alguien me puede explicar esto?



En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina...o algún servicio de delivery? pic.twitter.com/3JJq65g3Fb — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) April 19, 2023

La interferencia fue descubierta primeramente por un argentino llamado Manuel Mazzanti, quién rápidamente subió un video a la red social Twitter para compartir el curioso acontecimiento con el resto de los miembros de la plataforma.

"Obviamente una interferencia, pero no pude dejar de asombrarme al escuchar esto en plena caminata espacial", expresó en su cuenta.

El video publicado por Mazzanti generó una variedad de reacciones en los usuarios de Twitter, muchos de ellos sorprendidos por este insólito episodio.

Los memes por el episodio

Algunos usuarios han compartido memes y comentarios ingeniosos sobre la situación, mientras que otros han expresado su preocupación por la seguridad de la transmisión de la NASA.

https://twitter.com/matt3d/status/1648681707191533568 Somos tan potentes que llegamos a la NASA!!

- Maestro anda esta antena para el radio taxi?

- Uff, una vez llegamos a la NASA y no le entendí nada al vago donde levantar al pasajero... pic.twitter.com/qb09iGTL0c — Matias G. Amoroso Eastman (@matt3d) April 19, 2023

https://twitter.com/radianblood/status/1648556885711175682 Por lo menos no se cruzaron en el medio del espacio con "COMPRO CALEFONES, LAVARROPAS, SENORAAAAA" pic.twitter.com/8p1TAtHcZJ — Radianblood (@radianblood) April 19, 2023

https://twitter.com/GuilleTrenta/status/1648632879449100291 No puede ser! Esto es histórico, jaja. Hay que averiguar si alguna vez pasó algo parecido o si este chofer es pionero en la interferencia de transmisiones de la NASA. — Guille (@GuilleTrenta) April 19, 2023

https://twitter.com/frankerosyt/status/1648730257929674752 el taxi que hizo la interferencia pic.twitter.com/V8hYAKHTa2 — Frankeros (@frankerosyt) April 19, 2023

"Me llevé una sorpresa gigante, porque tengo años cubriendo esto en la caminata espacial cuando escucho de repente la interferencia. Pensé que tenía el WhatsApp abierto o era una publicidad de una página abierta", dijo Mazzanti.

Y añadió: "Estoy esperando que me respondan de la NASA. Siempre estas cosas tienen una explicación. Los astronautas tienen sesiones y se agendan para hablar con radioaficionados. No me extrañaría nada que haya sido una interferencia. Sentí un acento tan conocido y dije 'esto no puede ser'".

Consultado por cómo llegó al lugar donde está, Manuel explicó: "Soy muy apasionado del programa espacial desde muy chiquito, la NASA me mandaba información en sobres gigantes con información de prensa porque no había internet. Cuando terminé mis estudios, me fui a Miami a trabajar".