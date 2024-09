Tecno.. Netflix: "Esta aplicación no es compatible con tu dispositivo"

Netflix: "Esta aplicación no es compatible con tu dispositivo"

Si alguna vez has intentado abrir o descargar Netflix en tu dispositivo y te has encontrado con el mensaje “Esta aplicación no es compatible con tu dispositivo” , es probable que hayas sentido una gran frustración, especialmente ante la dificultad de su solución.

El mensaje “Esta aplicación no es compatible con tu dispositivo” puede deberse a varios factores, pero la causa más común tiene que ver con la incompatibilidad entre la aplicación de Netflix y tu dispositivo , ya sea por una versión desactualizada del sistema operativo o por restricciones de hardware.

Netflix, al igual que muchas aplicaciones, actualiza su software de manera periódica para mejorar el rendimiento, la seguridad y la compatibilidad con las nuevas versiones de los sistemas operativos. Sin embargo, estas actualizaciones también pueden hacer que la app ya no funcione correctamente en dispositivos más antiguos o aquellos que no cumplen con ciertos requisitos mínimos.

Este error aparece normalmente en celulares, tablets y algunos televisores. (EFE/Sedat Suna)

Por ejemplo, si tu dispositivo tiene una versión antigua de Android o iOS, es posible que no pueda ejecutar las últimas versiones de la aplicación.

Otra razón frecuente para este error es que el aparato no tiene la certificación Play Protect en el caso de Android. Google Play Protect es un sistema de seguridad que verifica que las aplicaciones descargadas a través de la Play Store sean seguras y que el dispositivo cumple con ciertos estándares de seguridad. Si tu dispositivo no tiene esta certificación, es posible que no puedas descargar Netflix desde la tienda de aplicaciones.

Soluciones para el problema de compatibilidad

Antes de considerar reemplazar tu dispositivo o desistir de intentar ver Netflix, te recomendamos que sigas los siguientes pasos, ya que la solución podría estar más cerca de lo que piensas.

Actualiza tu sistema operativo

Uno de los primeros pasos que debes seguir es asegurarte de que tu dispositivo esté ejecutando la versión más reciente de su sistema operativo. Muchas veces, los problemas de compatibilidad surgen cuando el sistema está desactualizado, lo que impide que las aplicaciones más recientes funcionen correctamente.

Este error aparece normalmente en celulares, tablets y algunos televisores. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Android, puedes verificar si hay actualizaciones disponibles yendo a Ajustes > Acerca del dispositivo > Actualización de software. Si hay una actualización pendiente, instálala y luego intenta descargar nuevamente la app de Netflix.

En iOS (dispositivos de Apple), ve a Ajustes > General > Actualización de software para comprobar si tu iPhone o iPad tiene una versión del sistema operativo pendiente por instalar.

En el caso de los televisores inteligentes, cada marca tiene un proceso distinto para actualizar el sistema. Consulta el manual del dispositivo o visita el sitio web del fabricante para obtener instrucciones detalladas.

Verifica la certificación Play Protect en dispositivos Android

Si tienes un dispositivo Android y el mensaje aparece al intentar descargar Netflix desde la Google Play Store, es posible que tu dispositivo no esté certificado por Google Play Protect. Para verificar esto, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Google Play Store en tu dispositivo.

Toca el icono de tu perfil en la esquina superior derecha.

Selecciona Configuración > Acerca de.

Busca el apartado Certificación Play Protect y revisa si tu dispositivo está certificado.

Si tu dispositivo no está certificado, esto significa que no cumple con los estándares de seguridad y compatibilidad requeridos por Google. En este caso, lamentablemente, no podrás descargar Netflix desde la Play Store.

Este error aparece normalmente en celulares, tablets y algunos televisores. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué hacer si tu dispositivo es antiguo o no certificado

Si ninguna de las soluciones anteriores ha funcionado y tu dispositivo no es compatible con la versión actual de Netflix, no todo está perdido. Existen varias alternativas que te permitirán seguir utilizando el servicio.

Instalar una versión anterior de Netflix

En dispositivos Android, una opción es instalar una versión anterior de la aplicación de Netflix que sea compatible con tu dispositivo. Para hacerlo, deberás descargar el archivo APK de una versión anterior de Netflix desde un sitio web confiable. Sigue estos pasos:

Busca una versión antigua de la aplicación de Netflix que funcione con tu dispositivo.

Descarga el archivo APK correspondiente.

Antes de instalarlo, ve a Ajustes > Seguridad y activa la opción Permitir instalaciones de orígenes desconocidos.

Instala la aplicación y prueba si funciona correctamente.

Este método es una solución temporal, ya que la versión antigua de Netflix podría no ofrecer las últimas mejoras en rendimiento y seguridad. Además, es importante asegurarse de descargar el APK desde una fuente confiable para evitar problemas de malware.

Este error aparece normalmente en celulares, tablets y algunos televisores. (Alexander Heinl/dpa)

Usa un dispositivo de transmisión

Si tu dispositivo es demasiado antiguo y no es posible instalar ninguna versión de Netflix, otra alternativa es utilizar un dispositivo de transmisión como Chromecast, Fire TV Stick o Apple TV. Estos dispositivos son fáciles de conectar a tu televisor y te permiten transmitir contenido desde Netflix y otras aplicaciones de streaming sin problemas.

Considera la actualización de tu dispositivo

Si Netflix es una de tus aplicaciones favoritas y tu dispositivo actual no es compatible, puede que sea el momento de considerar una actualización. Adquirir un dispositivo más moderno te garantizará no solo la compatibilidad con Netflix, sino también con otras aplicaciones y actualizaciones futuras.