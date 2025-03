Netflix: la serie de cuatro capítulos basada en hechos reales que es la más vista

Una producción basada en hechos reales sigue atrapando a los espectadores de Netflix.

Aunque obtener la libertad resulta un desafío, su marido y un familiar son enviados tras ella, poniendo en jaque su intento de empezar de nuevo. A lo largo de los cuatro capítulos, la serie profundiza en cuestiones como la autodefinición, las creencias y la independencia, construyendo un relato conmovedor y lleno de intensidad.

Desde su estreno, esta miniserie alemana se destacó por su relato conmovedor y su gran interpretación actoral.

Inspirada en las memorias Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots de Deborah Feldman, esta obra consiguió reflejar la esencia del texto original a través de una historia envolvente y una estética cautivadora.

La crítica y el público la elogiaron, consolidándola como una de las mejores series de su género en la plataforma.

El elenco de "Poco ortodoxa", disponible en Netflix

Shira Haas lidera el elenco de la serie, y su actuación como Esty fue ampliamente aclamada por los críticos. A continuación, los actores principales:

Shira Haas como Esther "Esty" Shapiro

como Esther "Esty" Shapiro Jeff Wilbusch como Moishe Lefkovitch

como Moishe Lefkovitch Amit Rahav como Yanky Shapiro

como Yanky Shapiro Alex Reid como Leah Mandelbaum

como Leah Mandelbaum Ronit Asheri como Malka Schwartz

como Malka Schwartz Gera Sandler como Mordechai Schwartz

como Mordechai Schwartz Dina Doron como la abuela de Esty

como la abuela de Esty Aaron Altaras como Robert

El desempeño de Shira Haas fue fundamental para el impacto de la serie, logrando expresar con una profundidad excepcional el conflicto interno de su personaje.