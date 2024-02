Netflix presentó "Einstein y la bomba": la relación con "Oppenheimer"

"Qué pasó después de que Einstein huyera de la Alemania nazi? Este docudrama usa imágenes de archivo y sus propias palabras para sumergirse en la mente de un genio torturado", indica la sinopsis de la película en Netflix.

La película nos transporta al año 1933, cuando Albert Einstein, renombrado científico reconocido a nivel mundial, se ve obligado a escapar de Alemania. En paralelo, Adolf Hitler asciende al poder y da inicio a la persecución del pueblo judío. Einstein se encuentra en medio de un dilema: buscar un refugio seguro ante las amenazas de los nazis.

Por este motivo, Einstein se ve obligado a refugiarse en un campo en Norfolk, donde empieza a profundizar en su reflexión acerca del desarrollo de la bomba atómica.

La relación entre "Einstein y la bomba" y "Oppenheimer"

La película "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cilian Murphy, llegó a los cines el año pasado. Esta obra cinematográfica aborda la historia de Roberto Oppenheimer, a quien se le atribuye el desarrollo de la bomba atómica.

No obstante, no es el único científico presente en la película, ya que Albert Einstein también hace apariciones fugaces donde dialoga con el protagonista acerca de la creación. Aunque Einstein no participó directamente en el experimento, Oppenheimer intercambió palabras con él durante el proceso.

Asimismo, Albert Einstein siempre tuvo plena conciencia de las repercusiones que podría acarrear la creación de la bomba. El docudrama tiene como objetivo presentar los testimonios, teorías y convicciones del físico respecto a esta arma.