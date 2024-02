Netflix y una exitosa serie estadounidense que se vincula con Argentina

Dentro de la extensa oferta de contenidos proporcionada por Netflix Argentina , las series y películas que sobresalen son principalmente las internacionales que presentan la participación de actores locales . No obstante, hay otras producciones que también mantienen una conexión significativa con la región rioplatense por razones inesperadas.

La serie "Gilmore Girls" presenta a Lauren Graham como Lorelai y Alexis Bledel como Rory, quienes alcanzaron gran renombre internacional gracias a sus interpretaciones en este exitoso programa. No obstante, lo que muchos no saben es que la familia de una de ellas tiene raíces argentinas.

Un actor de esta serie es hijo y nieto de argentinos.

Netflix: Un actor con padre y abuelo argentino

A pesar de que Alexis vio la luz por primera vez en Houston, Texas, su padre Martín Bledel y su abuelo paterno, Enrique Einar Bledel Huus, son oriundos de Argentina, donde vivieron y se criaron. En cuanto a la ascendencia materna de la actriz, proviene de Estados Unidos, pero se trasladaron a México y adoptaron el español como lengua.

“Algunas personas se van a los Estados Unidos y no quieren hablar en español, pero mis padres sí. Me hablaron únicamente en español. Cuando fui a la escuela tuve que aprender inglés ahí, no hablaba nada. Estuve como en una burbuja", indicó la actriz respecto a la crianza hispana que tuvo de chica, durante una nota con Emilia Attias en una de sus visitas al territorio rioplatense.

El impacto de "Gilmore Girls" fue tan significativo que en 2016, Netflix lanzó una miniserie de cuatro episodios titulada "Gilmore Girls: Un nuevo año", la cual retoma la vida de los personajes nueve años después del final de la serie original. En ese momento, la producción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma de streaming y generó un gran entusiasmo entre los seguidores que habían estado siguiendo la serie desde sus inicios en los años 2000.