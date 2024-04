Prime Video agregó The Walking Dead a su lista con "su verdadero final"

" The Walking Dead: The Ones Who Live" es el título del emocionante estreno que está arrasando en las pantallas. La histoia, accesible en Amazon Prime Video, reintroduce a dos de los personajes más apreciados por los fanáticos: Andrew Lincoln y Danai Gurira, quienes vuelven a encarnar los icónicos papeles de Rick Grimes y Michonne . Este derivado asegura sumergir a los espectadores en una conmovedora narrativa de amor entre estos personajes, quienes han sido afectados por un mundo siempre cambiante, distanciados por la distancia y por los recuerdos de su pasado.

Esta producción representa la sexta iteración surgida de la reconocida franquicia de The Walking Dead.

Esta producción representa la sexta iteración surgida de la reconocida franquicia de The Walking Dead y emerge como una ocasión singular para indagar profundamente en la conexión entre Rick y Michonne. Con su elenco destacado y una trama impregnada de emoción y suspenso, "The Walking Dead: The Ones Who Live" asegura ser un triunfo absoluto tanto para los seguidores de la saga como para los entusiastas del excelente drama televisivo.

Prime Video: reparto de lo nuevo de The Walking Dead

Andrew Lincoln.

Danai Gurira.

Pollyanna McIntosh.

Lesley-Ann Brandt.

Terry O'Quinn.

Matthew August Jeffers.

Craig Tate.

Andrew Bachelor.