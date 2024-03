Prime Video junto a Conor McGregor presentó el elenco de "Road House"

"No me gusta comparar, por eso nunca sentí que tenía que respetar los aspectos de Elizabeth", compartió Daniela Melchior.

Aunque no es sorprendente ver a Jake Gyllenhaal destacándose en diversas escenas de pelea a lo largo de sus películas, en esta ocasión su desempeño sobresale por su autenticidad y credibilidad . En "Road House", el actor no solo capturó la esencia de este personaje tan emblemático, sino que también logró disfrutar y entretener al espectador mediante algunas escenas tan dramáticas y surrealistas que resultan las más cautivadoras de la película.

Pero antes de profundizar en esta película, ¿Qué tal si escuchamos a sus protagonistas compartiendo sus opiniones al respecto? Antes de su lanzamiento, hubo una conferencia de prensa de "Road House" en la que Jake Gyllenhaal, Conor McGregor, Daniela Melchior, Billy Magnussen y Lukas Gage nos brindaron detalles sobre sus roles y sus experiencias durante el rodaje de esta película.

Prime Video: así fue la conferencia de prensa de Road House

Con un encanto innegable, Edith Bowman, la presentadora del evento, dio la bienvenida a Connor McGregor, Lukas Gage, Billy Magnussen, Daniela Melchior y Jake Gyllenhaal. Los actores se acomodaron en sus asientos con una expresión de alegría en sus caras, listos para abordar todas las consultas de la prensa mundial que los observaba tanto en persona como en línea.

En "El Duro", Jake Gyllenhaal interpreta a Dalton, un exluchador de la UFC.

Jake Gyllenhaal fue el primero en tomar la palabra sobre "Road House", destacando la emoción de reencontrarse con Doug Liman, el director, como un sueño hecho realidad. "Fue divertido, entretenido y todo eso, porque todos los días que estuvimos en el trabajo, se sentía como que estabas trabajando con tu amigo", comenzó diciendo y agregó: "y eso fue lo que me ayudó a tomar parte de mi personalidad que él mismo dijo que no había visto antes en una película".

Después de esto, Gyllenhaal mencionó su respeto por Patrick Swayze y cómo el actor lo influenció para dar vida a esta interpretación de un personaje tan emblemático. "Quiero decir, Patrick fue el mejor, el más carismático, yo era fan de él desde que era un niño, así que creo que vi Road House un millón de veces, de hecho, mi hermana primero intentó que yo viera Dirty Dancing con sus hijos, pero yo les puse Road House", afirmó.

Además, no solo eso, sino que también resaltó: "Por eso, para mi, cuando hicimos Donnie Darko (con Swayze) siempre fue muy bueno y amigable conmigo. Así que, el hecho de que él me haya apoyado a lo largo de los años, es hermoso. Sin embargo, nunca sentí una gran responsabilidad, solo quería honrarlo a él y siento que definitivamente pude traer su energía de la película original". Luego, cerró: "Pero algo importante para todos, de respetar la versión original, era honrar las décadas en las que se trabajaron las dos versiones".

Connor McGregor, Lukas Gage, Billy Magnussen, Daniela Melchior y Jake Gyllenhaal formaron parte de la rueda de prensa.

En lo que respecta a Daniela Melchior, ella compartió: "No me gusta comparar, por eso nunca sentí que tenía que respetar los aspectos de Elizabeth y es por eso que aquí hay otra razón por la diferencia de nombre en los personajes. Una es Elizabeth y la otra es Ellie y por eso yo puedo sentir la diferencia en los tiempos, yo me siento diferente de mi madre y mi abuela, tú sabes. Así que sí, un montón de patrones fueron rotos, eso seguro, siendo así muy diferente en especial en el arco de Ellie, en su historia de amor".

Después de eso, llegó el momento para que Billy Magnussen discutiera sobre su papel: "Es un mal chico. De hecho, yo creo que nadie puede creer que seas el villano en su propia historia", dijo entre risas. Luego, el resto de los actores continuaron detallando sus personajes en una conferencia de prensa a pura energía, alegría y emoción por la llegada de su film a Prime Video.

Antes del lanzamiento, hubo una conferencia de prensa de "Road House".

El video completo de la conferencia de prensa:

Sinopsis oficial:

En "El Duro", Jake Gyllenhaal interpreta a Dalton, un exluchador de la UFC que intenta escapar de su turbulento pasado y su atracción por la violencia, en este thriller de acción. Dalton apenas sobrevive gracias a su renombrada fama, cuando es reclutado por Frankie (Jessica Williams), propietaria de un bar en los Cayos de Florida.

El desempeño de Jake Gyllenhaal sobresale por su autenticidad y credibilidad.

Ella lo recluta como su nuevo jefe de seguridad, con la esperanza de evitar que una banda violenta al servicio del criminal Brandt (Billy Magnussen) arruine su amado bar. A pesar de ser superados en número, el grupo de Brandt no puede igualar las habilidades de Dalton. Sin embargo, el peligro aumenta con la llegada del despiadado matón, Knox (Conor McGregor). A medida que las peleas brutales y sangrientas se intensifican, los Cayos tropicales se convierten en un lugar más peligroso que cualquier desafío que Dalton haya enfrentado en el octágono. Además de ellos, también aparecen Daniela Melchior, Joaquim De Almeida y Lukas Gage.

Tráiler oficial:

