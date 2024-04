Prime Video: Marcelo Tinelli y Susana Giménez, juntos en LOL

Se reveló que el conductor y la diva se unirán en LOL: Last One Laughing Argentina. Aquí te presentamos todos los detalles de este lanzamiento de Prime Video.

Después del éxito de la primera temporada, Prime Video decidió sin titubear otorgarle a LOL: Last One Laughing Argentina no solo una, sino dos secuelas adicionales. No obstante, es relevante señalar que las siguientes dos entregas guardan un anuncio especial en su trasfondo. Junto a la participación de comediantes en ascenso y establecidos, se anuncia el retorno de Susana Giménez, pero a su vez, la incorporación de otra figura.