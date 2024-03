Prime Video: Nicole Kidman vuelve con "Nine Perfect Strangers"

Kidman regresa como la figura principal en los episodios venideros de la serie, acompañada por Henry Golding (The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, La vieja guardia 2), quien dará vida al personaje de Peter ; Mark Strong (1917, Cruella) asumirá el rol de David; y Lena Olin (Los niños de Winton, The Darkness) interpretará a Helena.

La serie Nine Perfect Strangers está basada en el exitoso libro de Liane Moriarty (Big Little Lies).

Tranquillum House se presenta como un distinguido establecimiento de salud y bienestar, comprometido con la regeneración corporal y la renovación completa de sus huéspedes en un período de 10 días. Es aquí donde los nueve protagonistas acuden en búsqueda de un estilo de vida más saludable y un equilibrio emocional perdurable.

Nine Perfect Strangers vuelve a la agenda gracias a Prime Video.

Prime Video: detalles de la primera temporada

La serie Nine Perfect Strangers, basada en el exitoso libro de Liane Moriarty (Big Little Lies), reconocido por The New York Times, y adaptada por David E. Kelley, se desarrolla en un lujoso enclave de salud y bienestar que garantiza la regeneración y metamorfosis. En este lugar, nueve individuos urbanos sobrecargados de estrés aspiran a encontrar un camino hacia una existencia más plena.

Durante los 10 días de retiro, Masha, la líder del centro (interpretada por Kidman), supervisa a los participantes con el propósito de renovar sus mentes y cuerpos exhaustos. Sin embargo, los nueve individuos no tienen la más mínima noción de lo que les depara.

En la primera temporada, los roles de los pacientes sometidos al tratamiento fueron desempeñados por Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?), Bobby Cannavale (Homecoming), Luke Evans (El alienista), Regina Hall (Plan de chicas), Samara Weaving (Hollywood), Tiffany Boone (Little Fires Everywhere) y Michael Shannon (La chica del tambor).

David E. Kelley, John Henry Butterworth (Al filo del mañana) y la guionista australiana Samantha Strauss (The End) colaboraron en la creación de los episodios iniciales. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Yves Bélanger (Big Little Lies, Heridas abiertas, Dallas Buyers Club), mientras que Jonathan Levine (Casi imposible) asumió la dirección de todos los capítulos.