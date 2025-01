Quién es Speed, el streamer que se encuentra en Argentina. 

Comenzó a crear contenido en 2016, principalmente transmisiones en vivo de videojuegos como Roblox, Fortnite, FIFA y NBA 2K en YouTube y Twitch. Inicialmente, tenía pocos espectadores.

Su contenido evolucionó con los años, pasando de transmisiones de videojuegos durante la pandemia de COVID-19 a una vida de constantes viajes, encuentros con fans y participaciones en eventos internacionales. Recientemente, anunció una gira por Latinoamérica que ya lo llevó a países como Colombia, Guatemala, Ecuador y Panamá.

image.png

Finalmente, este martes pasadas las 14:00 horas, inició su transmisión desde la Ciudad de Buenos Aires y se cruzó con miles de argentinos, pero en un momento ingresó al barrio de La Boca y vivió dos momentos increíbles. Primero, le regalaron una camiseta de Boca con su nombre y el número 12 en la espalda, pero cuando se sacó la de Argentina que llevaba puesta ésta desapareció, aunque al poco tiempo la recuperó.

Minutos después, Speed ingresó al campo de juego de La Bombonera y varios hinchas lo alentaron como si fuese un futbolista. El streamer agarró una sombrilla con los colores de Boca y comenzó a agitarla al ritmo de la gente, que en algunos casos se colgaron del alambrado.

Speed se declaró fanático de Cristiano Ronaldo y es “anti Messi”

Sin embargo, su visita no está exenta de polémica, especialmente debido a su conocida preferencia por Cristiano Ronaldo y sus recurrentes críticas hacia Lionel Messi.

image.png

En sus transmisiones, Speed hizo comentarios que no cayeron bien entre los fanáticos del capitán de la Selección Argentina. En una oportunidad, afirmó: "No me gusta Messi porque es bajito".

Durante la gala del Balón de Oro 2023, cuando el argentino fue premiado, el streamer expresó su frustración exclamando: "No puede ser, otra vez Messi. ¡Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo!". Estas declaraciones le valieron tanto detractores como defensores, consolidándolo como una figura que genera opiniones divididas.

Pese a las controversias, el joven logró un lugar destacado en el mundo del fútbol, llegando a interactuar con figuras como Ronaldo Nazario, Neymar y Zlatan Ibrahimovic.

En 2023 cumplió su sueño de conocer a Cristiano Ronaldo, un momento que compartió emocionado en sus redes sociales. Además, estuvo presente en eventos como las galas del Balón de Oro 2023 y 2024, donde incluso compartió instantes con el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.