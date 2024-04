Recomendaciones para mantener la buena energía en el hogar. 

La acumulación de polvo, suciedad y objetos sin valor tambiénpuede influir en el aumento de negatividad en el hogar. Entonces, es muy importante hacer una limpieza general y profunda del hogar, una o dos veces a la semana, desde el último rincón hasta la puerta principal.

En ese sentido, hay que mover muebles, accesorios y electrodomésticos, cambiar las sábanas, sacudir las mantas y los almohadones del sillón y sacarle el polvo a las hojas de las plantas con un trapo seco.

image.png

Tanto la luz solar como el aire puro son esenciales para purificar la casa y dar mayor espacio a las energías positivas. Una casa encerrada todo el día y sin una ventilación adecuada acumula malos olores, moléculas de polvo y sustancias que pueden hacer sentir un ambiente pesado y poco agradable.

Según creencias, mantener un plato con frutas frescas (u otros alimentos) sobre la mesa ayuda a atraer las energías positivas, así como la prosperidad. Y según el Feng Shui, si se coloca un espejo delante de este plato (que puede estar situado en la mesa del comedor) se “multiplica” el efecto.

Tener plantas en el hogar, bien cuidadas y cerca de puntos de luz puede ayudar a atraer las energías positivas. No tienen por qué ser especies exóticas o que requieran cuidados especializados.

La albahaca, el jazmín, la madreselva, la hierbabuena, el perejil, el bambú, el romero, la menta, el palo santo, son alguno de los ejemplos.

Un cambio total en la apariencia del hogar, desde el punto de vista cromático, puede ser una forma de atraer energías positivas. Así que, si nos animamos, podemos cambiar esos colores fuertes u oscuros, por tonos claros y luminosos que aporten mayor amplitud y nos transmitan orden, limpieza y tranquilidad.

Los olores agradables tranquilizan, renuevan el ambiente y ayudan a relajar cuando sentimos tensión en el entorno. El sahumerioy la aromaterapia son técnicas que desde hace siglos se emplearon para atraer la energía positiva y hacerle frente a las emociones negativas.

Los espejos, un objeto que atrae mala suerte en el hogar

Los espejos dañados no sólo retienen mala energía sino que también son capaces de generarla. De hecho la disciplina recomienda no tener espejos en lo absoluto dentro de la habitación, pues se trata de un elemento controversial que debe estar impoluto para no convertirse en un obstáculo espiritual.

El día de limpieza avalado por el Feng Shui es el lunes, por lo que podés aprovecharlo para verificar el estado de todos los espejos que tengas en tu casa y aprovechar para dejarlos relucientes si los daños son simplemente superficiales.