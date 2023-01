Se cayó el sistema de Mercado Pago y Mercado Libre

Respecto al alcance, los clientes aseguraron que, además de Argentina, el apagón se produjo también en Chile, Brasil y Colombia. A raíz de esto, las cuentas de miles de personas se encuentran detenidas y no se puede efectuar ninguna operación.

https://twitter.com/CarlaBagna/status/1614971574909632512 Se cayo Mercado libre Argentina ? Que paso? No se puede ingresar ... — Carla Bagnara (@CarlaBagna) January 16, 2023

La plataforma Down Detector terminó por confirmar lo que ya adelantaban los usuarios por medio de Twitter: cortes y cierres de cuentas en Mercado Libre y Mercado Pago. Siguiendo la información expuesta en el sitio, el pico de reportes se produjo a las 9:00 de la mañana. No obstante, posiblemente esto siga en aumento en caso de que las aplicaciones no solucionen el inconveniente.