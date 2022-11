Se indignó por el precio de una galletita con jamón y queso

“Estoy en la Biela, pedí una Traviata de mier... que es una criollita con una feta de jamón y queso de mier... Me la cobraron $1.100. Me estoy put... con el mozo, que encima no me trae la factura”, escribió, enojado, en su cuenta de Twitter, junto con una foto del plato.

En Twitter hubo comentarios de todo tipo por la publicación de Fermo. Algunos coincidieron con la molestia del comensal, mientras que otros le recordaron que el precio estaba en la carta y que lo tendría que haber consultado antes de hacer el pedido. Incluso algunos lo invitaron a comer un asado por mucho menos dinero que el que gastó en la Traviata.

En respuesta, Fermo respondió: “Agradezco a todos los ciudadanos de 'Peronia' que desde ayer me están enseñando microeconomía. Un sentido abrazo”.

Al ver la trascendencia de su experiencia, Fermo compartió la nota de un reconocido medio argentino y expresó su opinión: “Peronia' es magnánima, da para todo”, apuntó.

En el desglose de la cuenta, se visualiza que el bar le cobró $530 el agua mineral, $450 cada café en jarrito y $1.100 cada Traviata con jamón y queso, a la cual hacen referencia como “sándwich mixto y cocido”.

Polémica y debate sobre el precio de la comida en el bar

Tras el impacto que este tuit tuvo en las redes, uno de los encargados de La Biela le aclaró al medio Infobaeque ese sándwich “viene con dos fetas de jamón y dos de queso. No sé por qué tanto revuelo con el precio: figura en el menú”, afirmó el empleado del lugar.

Pasada la situación, el analista económico compartió una reflexión sobre el “quilombo hiperinflacionario” que atraviesa Argentina, en relación con el precio que pagó por las galletitas con jamón y queso. “La inflación que tenemos invalida totalmente el rol de los precios como proveedores de información. Uno paga sin saber qué está pagando”, compartió, ganándose el apoyo de muchos usuarios.