TikTok: un filtro genera polémica mundial

En adolescentes se generan problemas de confianza, autoestima, inseguridad y frustración. Creer que esa imagen que devuelve el algoritmo es algo deseado porque se obtienen más “me gusta” que si se muestra tal cual uno es, es peligroso. Somete a jóvenes a ciertos cánones de perfecciones que son imposibles de llegar. Los riesgos de mostrarse diferente para ser aceptado o lograr un “match” en una aplicación son en sí mismos graves. Y es más aún si una persona busca llevar el resultado de esa distorsión a un punto extremo de querer modificar su rostro en la vida real a través de una cirugía.

Así como sucede con los retos virales, distintos profesionales de la salud advierten sobre estos problemas que se están generando en la actualidad, donde se pone todo el valor de una persona en la imagen, aunque consideran complejo determinar a largo plazo cuáles serán los resultados en jóvenes.

También se han alzado voces de los propios usuarios. Isdianys Araujo es una influencer que realizó un tutorial recrear el filtro “Bold glamour”. Para intentar alcanzar el nivel del filtro tuvo que usar muchas capas de base, corrector, iluminador, contouring, blush y otros productos. Araujo dijo en ese video "somos lo que consumimos así que elijan con cuidado, porque estas cosas no son la vida real". “Esto no debería ser legal” dijo Kelly Strack, otra figura de la red social. Strack realizó la secuencia mostrando su rostro, impoluto y maquillado, seguido de ella misma tal cual estaba luego de levantarse a la mañana.

This filter is really something else should I try and do a tutorial recreating this filter with makeup? #fyp #makeup #beauty #beautyfilter #boldglamour #AXERatioChallenge