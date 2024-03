Trucos y recomendaciones para combatir la alergia otoñal. 

Las alergias no son un problema de estación, pero durante el otoño muchas empeoran, siendo el asma y la rinitis alérgica las que más afectan, por ejemplo, a los niños.

Cambiar tu rutina diaria para que no estés cerca de la fuente de tu molestia. Evita el aire libre entre las 5 a.m. y las 10 a.m. Deja las actividades al aire libre para las últimas horas de la tarde o luego de una lluvia fuerte, cuando la cantidad de polen es menor.

Al llegar a tu hogar, cambiar tu vestimenta para evitar dejar rastros de alérgenos por todos lados.

Mantener cerradas las ventanas de tu hogar y de tu auto para disminuir la exposición al polen. Si deseas mantener el lugar fresco, usa acondicionadores de aire y evita usar ventiladores de ventana.

En primer lugar, las gárgaras con agua salada pueden calmar el dolor de garganta. También puede ser útil limpiar tu nariz y garganta de posibles alérgenos, como el moho o el polen. Para ello, usa un enjuague nasal con solución salina.

Cuáles son los alimentos para mejorar la alergia otoñal

El yogur contiene una serie de sustancias, conocidas como lactobacillus, bifidus y acidophilus, que son de gran ayuda a la hora de combatir las alergias otoñales ya que fortalecen nuestras defensas. Además, es rico en calcio y vitaminas A y B12.

La alicina se trata de un potente antiinflamatorio, presente en el ajo, que se utiliza para tratar el asma, la mala circulación y las enfermedades bacterianas.

La cebolla comparte propiedades antibióticas y antiinflamatorias con el ajo, encargadas de proteger el organismo de las reacciones alérgicas y fortalecer el sistema inmunológico. Incluso mejora los síntomas de aquellos pacientes que sufren faringitis, laringitis o infecciones pulmonares.

La curcumina, ingrediente activo que le da nombre y color a esta famosa especia, tiene un fuerte poder antioxidante con acción antiinflamatoria. Al incluirla en la dieta habitual se notarán pronto sus beneficios, por ejemplo, a través de una cucharadita en polvo mezclada con leche.

Por su parte, el tomate es un alimento que favorece notablemente las funciones del sistema inmunológico, gracias a su alto contenido en vitaminas C, B y E, que protegen el organismo de los ataques alérgenos que se encuentran en el aire.

El kiwi es antioxidante, interviene en el funcionamiento del sistema inmunológico y reduce la incidencia y la gravedad de los síntomas de las infecciones del tracto respiratorio.

El té verde es un gran aliado y su composición incluye galato de epigalocatequina, una sustancia capaz de bloquear cualquier receptor relacionado con la producción de la respuesta alérgica; sin olvidar sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunológicas.