Trucos y recomendaciones para combatir la sed. 

Es necesario un buen control mental y fuerza de voluntad. Para ello hay que mantener la cabeza ocupada para evitar beber por aburrimiento. Es recomendable que en el momento en el que se sienta sed, se debe esperar unos minutos para disminuir esa sensación y por tanto la necesidad de beber líquido.

También otra recomendación es enjuagar la boca con agua fría y cepillarse los dientes con pasta de menta. Hay que evitar los zumos de frutas (por su elevado contenido en potasio) y bebidas gaseosas (alto contenido en fósforo).

No hay que exponerse al sol en las horas de más calor (12-16h). Si esto no es posible, se deberán proteger poniéndose a la sombra, cubriéndose la cabeza, mojándose y no haciendo ejercicio en esta franja horaria.

Se puede paliar el calor poniéndose compresas frías en diferentes zonas del cuerpo como, por ejemplo, axilas, al frente o detrás de las rodillas. Es aconsejable mantenerse en un ambiente fresco y usar vestimenta apropiada a la temperatura exterior.

Cuáles son los alimentos que hay que evitar para la sed

Si el consumo de sal es moderado, y además se ingieren suficientes líquidos, el organismo será capaz de mantener su volumen de líquidos intacto. No obstante, si se abusa de alimentos muy salados en una misma comida, el cuerpo pedirá agua.

Los alimentos con un mayor contenido en sodio o sal son los lácteos, quesos salados, como roquefort o queso azul, queso manchego, quesos curados, etc, carnes, pescados y huevos.

Además de carnes saladas y sus derivados (bacón, tocino, butifarra o longaniza), patés, sobrasada y embutidos (chorizo, salchichón, mortadela, etc.); extractos y sopas de carne y pollo salados.

También los que potencian la sed son los pescados salados o ahumados, como el salmón o el bacalao; pescados en conserva como el atún, las sardinas o las anchoas; productos elaborados con carnes o pescados salados, como empanadillas, croquetas, rebozados, lasañas, etc.

Los alimentos con una elevada concentración en azúcares o con un elevado contenido graso también podrían contribuir a incrementar la sed. Así, las bebidas en exceso dulces (como los refrescos), los postres dulces (como magdalenas, pasteles, etc.) con una elevada concentración de azúcar y los alimentos rebozados y fritos con abundantes aceites también podrían producir este efecto.