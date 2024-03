Trucos y recomendaciones para combatir las estrías. 

Las cremas y productos ricos en vitamina A, como por ejemplo la rosa mosqueta, son ideales para combatir las estrías. Suelen contar con propiedades regenerativas y aplicarlas a diario, ya sea en crema o aceite, hará que tus estrías mejoren notablemente.

Las vitaminas A y B harán que tu cuerpo regenere tejido conjuntivo y produzca colágeno, por lo que serán muy adecuadas para mejorar tus estrías.

Los tratamientos exfoliantes ayudan a remover las impurezas y las diferentes capas de la piel, por lo que son ideales para tratar esta molesta condición.

El ácido mandélico (presente en las almendras amargas) y el glicólico (extraído de la caña de azúcar) nos proporcionarán resultados muy satisfactorios.

Los tratamientos con láser pueden ser otra de las alternativas que te ayudarán a combatir estas molestas marcas. No obstante, debido a su coste, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. A pesar de no ser un tratamiento natural, se obtienen muy buenos resultados, por lo que tampoco debemos menospreciarlo.

La mesoterapia es un tratamiento ideal para acabar con las estrías que acaban de aparecer (las de color violáceo). Consiste en inyectar sobre la zona en cuestión determinados compuestos (como ácidos hialurónico, antioxidantes, vitaminas, minerales o aminoácidos) para favorecer la regeneración celular y recomponer la piel.

Alimentos para combatir las estrías

El pescado y el pavo contienen una gran cantidad de zinc, ayudando a mantener la elasticidad en la piel y también favorece la reparación de las heridas en la piel.

El consumo de kiwi, mango, papaya, piña, naranjas y toronjas es benéfico en donde también funcionan los frutos rojos como arándanos, fresas y moras.

Los lácteos son ricos en vitaminas E, que regenera la C. Los alimentos ricos en vitamina A también son fundamentales para el desarrollo de las células de la piel. Zanahoria, lechugas, coles y melón, entre otros, pueden ser incluidos en la dieta.

Los huevos y el pollo son ricos en proteínas e ideales para prevenir las estrías. Además, la soya es buena para mejorar el aspecto de la piel y darle más elasticidad.

El café, el té negro y las bebidas gaseosas suelen deshidratarla, por lo que se vuelve más propensa a las estrías.