Trucos y recomendaciones para combatir los granos. 

El vinagre de manzana también es efectivo. A partes iguales, se debe mezclar el vinagre con agua. Con una bolita de algodón, debe aplicarse en cada granito. Repetir esta acción después de lavarse la zona a tratar y esperar los resultados después de varios días de tratamiento.

Por un lado, hay que preparar dos cucharadas de menta, bastante picada. Por otro lado, se licuarán dos cucharadas de yogur natural con avena. Mezclándolo todo, se repartirá por la cara, permaneciendo en la misma por diez minutos. Se enjuagará con agua después.

image.png

La miel es otro truco para combatir los granos. Además, el limón es eficaz. Con 10 minutos será suficiente; después lavar con agua.

Las propiedades del aloe vera son numerosas. Trata las quemaduras, combate infecciones, esconde cicatrices y consigue desaparecer los granos. Hay que aplicarlo regularmente, varias veces al día.

Solo se requiere hervir agua y poner una bolsita de infusión de manzanilla. Con un algodón, se debe ir tratando cada espinilla, dejando secar. Repetir esta acción durante varios días.

Se necesitan las cáscaras de dos naranjas, bien machacadas y mezcladas con poca agua, llegando a conseguir una masa que se aplicará sobre la cara por 25 minutos. La vitamina C de la naranja es perfecta para regenerar la piel. Tras el tratamiento, limpiar la zona con agua.

La grasa tampoco es amiga de los granitos, por eso, es mejor reducirla y optar por una comida saludable a base de verduras y frutas. Aunque existen estudios como el de la Journal of the American Academy of Dermatology que indican que la comida no está directamente relacionada con la aparición del acné.

Las causas de la aparición de los granos

El acné es una afección cutánea que se caracteriza por la aparición de puntos blancos, negros, granos, pápulas, quistes y nódulos en varias partes del cuerpo, siendo una de las más comunes y visibles la cara.

El brote de acné surge por el exceso de producción de sebo, la obstrucción de los folículos pilosos por la presencia de materia grasa o células muertas, la presencia de determinadas bacterias en la piel o la inflamación de la cara.

Los antecedentes familiares son una de las razones para padecer acné además de los cambios hormonales. Las fluctuaciones de ciertas hormonas como la testosterona, o la disminución de estrógeno y progesterona como las que se producen durante el embarazo o la menopausia, suponen una alteración de nuestro organismo, incluida la piel.

La aplicación de cremas con exceso de materia grasa y aceitosas puede contribuir a taponar los poros y a la aparición repentina de granos en la cara. También el maquillaje que no permite respirar convenientemente a la piel o el no limpiarlo adecuadamente pueden ser factores determinantes.

El estrés en el brote de acné no es una causa de aparición pero sí de empeoramiento de los síntomas.

La fricción en la cara con determinados objetos, como los cascos o los teléfonos móviles, irritan la piel y la hacen más proclive a erupciones de este tipo.

Ciertos medicamentos, como los esteroides o corticoides, que alteran el equilibrio hormonal de nuestro cuerpo, también influyen negativamente.