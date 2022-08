Tucumán: un hombre se volvió viral por pasear a su conejo en la calle

En compañía de su hija de cuatro años, cuando llega la tarde, le coloca la correa a su conejo y lo saca a pasear junto a su perro. La plaza Urquiza es el lugar seguro donde Noel pasa tiempo de calidad junto a otros perros que disfrutan el espacio.

Noel se incorporó a la familia el último 24 de diciembre como regalo de navidad de la pequeña Paz de cuatro años, de ahí su nombre. Para Sergio, el conejo es una mascota como cualquiera otra, por eso decidió adiestrarlo de la misma manera que había hecho con Homero.

Cuando lo sacan a pasear, Noel se detiene en la vereda y espera que le den una orden para recién cruzar la calle. Si a Sergio le sorprendió que el conejo haya adoptado rápidamente esos hábitos, más aún lo sorprendió lo popular que se volvió entre los vecinos que suelen verlo pasear por Barrio Norte.

¿Qué dijo el dueño del conejo tras el video viral?

Sergio expresó que “son fáciles de domesticar. Es verdad el tema de los cables, y la madera, son como roedores, te agarran todo. Yo lo tengo en la terraza con sus cosas. Es como tener un gato o un perro… uno lo acaricia, le da de comer lechuga, heno, zanahoria o alimento balanceado”.

Además, el hombre comentó que “creo que una mascota no es para tenerla encerrada, no es justo, por eso dije ‘lo saco a pasear y veo cómo se porta’ y, desde primer día, se portó muy bien. Hay que dedicarle un tiempo al día, darle órdenes, adiestrarlo de a poco…Todos los animales entienden, yo pensaba que el conejo no iba a entender, pero sí”.

Y agregó que “todos me decían que iba a hacer un desastre en el departamento, que iba a comer los cables y las patas de los muebles, pero nada que ver. Lo llamo y baja de la terraza a comer, sabe que ese es su nombre y que lo llamo a él”.

También Sergio manifestó que “soy como el César Millán tucumano y la gente se acerca. Es como tener un hijo más. Tenés que bañarlos, que darles de comer, sacarlos a pasear. Son parte importante de la familia”.