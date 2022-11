Un profesor dio clases a la antigua y un alumno usó una máquina de escribir. 

Viral En Alemania un profesor pretendía que los alumnos prestaran atención sin estar conectados a las redes sociales. Twitter

Profesor dio clases a la antigua y un alumno usó una máquina de escribir

El profesor da clases de Ingeniería Mecánica e hizo un pedido excepcional a sus alumnos: les pidió que no llevaran notebooks a clase, ya que prefería que atendieran a sus explicaciones en vez de tomar apuntes. No obstante, no todos le hicieron caso.