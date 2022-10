Redes sociales.. WhatsApp: nuevo modo "no molestar" para llamadas

El modo "No molestar" de WhatsApp permitirá silenciar llamadas, mensajes y notificaciones.

El modo "No molestar" de WhatsApp permitirá silenciar llamadas, mensajes y notificaciones.

El modo "No molestar" de WhatsApp permitirá silenciar llamadas, mensajes y notificaciones.

WhatsApp , la aplicación de mensajería más usada del mundo, realiza actualizaciones constantes para mejorar la experiencia del usuario. En este caso, la app tiene como objetivo potenciar el descanso con el modo "No molestar" para llamadas y mensajes .

Este modo ya está dentro de Android y permite silenciar llamadas, mensajes y notificaciones. El problema es que no funciona con todas las aplicaciones, ya que las llamadas de WhatsApp siguen entrando. Para terminar con esto, la aplicación trabaja en esta función propia.

Cómo funciona el modo “No Molestar” de WhatsApp

WhatsApp (24).jpg El modo "No molestar" de WhatsApp permitirá silenciar llamadas, mensajes y notificaciones.

WhatsApp podrá detectar cuando un celular no quiere recibir notificaciones, ya sea de la misma aplicación o de cualquier otra índole. La notificación será visible únicamente para el usuario que recibe la llamada, esto tiene como objetivo que la persona tenga en claro el motivo por el qué no recibió ningún aviso de la comunicación y que pueda recordarlo en un futuro. Mientras que quien intenta contactar a la otra persona no podrá saber si la otra persona tiene bloqueadas sus comunicaciones.

Lo que pretende con esta actualización es cumplir con el modo y evitar la interrupción. Al volver a conectar, el usuario recibirá un reporte con las llamadas rechazadas y los mensajes dentro de la plataforma. Además, una de las funciones con las que cuenta el modo "No molestar" se basa en la selección de las notificaciones ya que el titular del celular podrá elegir si quiere recibir mensajes de ciertos contactos específicos.

Aunque en iOS esta herramienta ya estaba en desarrollo desde hace un tiempo, recién apareció la información en Android en la versión 2.22.21.7 del programa beta de Google Play, lo que indica que usuarios de este sistema operativo también contarán con este recurso.