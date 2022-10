Redes sociales.. WhatsApp: qué hacer para que no suspendan la cuenta

Si no se respetan los términos y condiciones de WhatsApp puede hacer que la cuenta sea inhabilitada.

Para utilizar WhatsApp , o cualquier otro servicio que requiera suscripción, es un requisito necesario aceptar y respetar sus términos de uso. Esas condiciones del servicio especifican qué se puede hacer y qué no, y ahí se encuentran los motivos por los que a un usuario le pueden bloquear su cuenta. La app puede decidir suspender cualquier cuenta, de forma temporal o para siempre. Y los motivos existentes son diferentes .

-Inactividad de la cuenta : si un usuario no se conecta durante cuatro meses, la cuenta se elimina. Esa "conexión" implica tener la aplicación en un teléfono conectado a Internet, pero no es necesario enviar mensajes para evitar que se cierre.

-Uso de aplicaciones no oficiales : las versiones modificadas de la app como WhatsApp Plus o GBWhatsApp puede ser causales. Si WhatsApp detecta que están siendo utilizadas, puede suspender la cuenta de forma temporal, y después, si se siguen usando, de forma definitiva. También se puede suspender si se activan funciones de WhatsApp a la fuerza, con apps como WaTweaker.

-Uso de herramientas para espiar: se incluyen desde aplicaciones para descargar estados, hasta aplicaciones que rastrean cuándo alguien se conecta a WhatsApp.

-Actividades sospechosas y abuso de servicios: realizar acciones de este estilo de forma repetida puede provocar un bloqueo temporal. WhatsApp prohíbe la "mensajería masiva" y el "marcado automático" para evitar el spam. Dentro de estas acciones se incluye, por ejemplo, el abuso de reenvíos y mensajes de difusión.

-Reporte de usuarios: el botón de reporte en todos los usuarios permite que otros usuarios puedan bloquear o reportar si se realizan acciones que molesten a otras personas. Algunos motivos podrían ser el spam, las fake news o la vulneración de los derechos de propiedad intelectual o industrial.

-Envío de malware o phishing: se refiere a cualquier mensaje malintencionado que se mande por WhatsApp y que puede suponer el cierre de la cuenta, como el envío virus para la suplantación de identidad.

Cómo recuperar una cuenta bloqueada de WhatsApp

La suspensión de una cuenta de WhatsApp suele ser temporal y por varios tramos, que pueden ser desde unas pocas horas a días. En esos casos, basta con solucionar la causa del bloqueo (dejar de usar una app no oficial, por ejemplo) y esperar el tiempo estipulado para que tu número deje de estar bloqueado y puedas acceder de nuevo a los chats.

Para recuperar una cuenta suspendida, se deberá poner en contacto con WhatsApp:

Desde el formulario de contacto. Se deberá acceder a la página, rellenar el formulario con los datos y explicar que la cuenta fue suspendida y que se desea recuperarla.

Enviando un correo al soporte. En el servicio de correo electrónico, enviar un mail a support@whatsapp.com, especificando el número de teléfono, detallando el fabricante y modelo del teléfono y explicar que se desea recuperar la cuenta.

Desde el inicio de la aplicación. Si se trata de reinstalar el WhatsApp suspendido, aparecerá un aviso notificando esta situación. Ese aviso tiene un botón de Soporte, en el que habrá que rellenar un formulario y enviarlo.

Escribir a soporte no garantiza que vayan a quitar la suspensión, todo dependerá de si WhatsApp considera oportuno o no devolver la cuenta. Si no se puede recuperar la cuenta suspendida, hay que registrarse en la plataforma con un nuevo número de teléfono.