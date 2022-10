Tecnología.. WhatsApp: por qué tus contactos no figuran en línea

¿Por qué no sale en línea en WhatsApp?

Hace poco tiempo se conoció que el servicio de mensajería instantánea, WhatsApp, empezó a aplicar algunos cambios en su apariencia. Esto no significa que los usuarios ya no puedan realizar más trucos dentro del servicio, pero quizás, no puedan ver el estado en línea de algunos de sus contactos. Enterate los motivos.