WhatsApp Web: cómo saber si alguien lo abrió sin tu permiso

WhatsApp Web se ha lanzado a comienzos del año 2015 como una herramienta básica para brindar simpleza y agilidad a la utilización de la plataforma en el ámbito laboral o familiar. La red social, que cuenta con más de 2000 millones de usuarios en todo el mundo, le da a sus consumidores la seguridad de que su datos están a salvo, aunque para conseguir la verdadera tranquilidad es necesario seguir las instrucciones que indica la aplicación oficial y no tener instaladas terceras apps que puedan dotarla de debilidad. En esta ocasión , colabora para corroborar si alguien abrió la versión web en una computadora desconocida y hace uso de tus datos.

La app indicará que hay que escanear el código QR, y una vez hecho eso, los dos dispositivos estarán emparejados. Es preciso detallar que hasta el momento, la plataforma solo brinda la posibilidad de tener conectado un dispositivo en tu teléfono, por lo que no es posible que haya dos ventanas abiertas de una misma cuenta, ya que de forma automática aparecerá una pestaña que le dará a elegir al usuario en qué sitio se quiere utilizar.

image.png

No obstante, a pesar de eso, no se está exento de que los datos sean vistos en otro lugar. Luego de haberse abierto en una computadora, hay que cerrar sesión en el último sitio donde se usó para impedir que otra persona lo use.

Para conocer cuántos dispositivos hay registrados en una misma cuenta hay que seguir una serie de pasos que se muestran a continuación. Lo primero que hay que hacer es asegurarse de tener un teléfono smartphone y usar la versión web de WhatsApp y que ambos se encuentren previamente emparejados bajo una misma red Wi-Fi.

image.png

Paso a paso para saber si alguien lo abrió en otra PC

Desde el teléfono celular tocar los tres puntos que aparecen en el extremo derecho de la aplicación.

Presionar dispositivos vinculados, que aparece en la tercera opción.

En este atajo aparecerá la cantidad de computadoras en la que está conectada la cuenta de WhatsApp y la última vez que se abrió, así como el sistema operativo.

Si hay un dispositivo que no se conoce, ya sea un lugar o sistema operativo que no se usa y que podría sospecharse de que es utilizado por otra persona, lo único que se tiene que hacer es hacer clic en la PC que se desconoce y enseguida aparecerá la opción de cerrar la ventana o “desloguear” la cuenta desde ese sitio.

Una vez que se hayan hecho estos pasos, automáticamente se cerrará la cuenta en ese y los otros sitios elegidos, por lo que será necesario volver a ingresar los datos a través del código QR para volver a tener acceso a la cuenta a través de la web.