WhatsApp: Windows estrena una versión de la app

El sistema operativo Windows lanzó una versión totalmente nativa de WhatsApp . Lo mejor de la nueva aplicación es que ya no se necesitará depender del dispositivo móvil , ya que funcionará de forma independiente. No será necesario emparejar un dispositivo o encenderlo y conectarlo a la misma red que la computadora, algo que se debía hacer para usar la versión web de WhatsApp.

Sin embargo, es posible que esta nueva aplicación no esté disponible en algunas regiones. Si bien algunos usuarios pudieron instalarlo, otros no accedieron ni desde el enlace oficial ni desde Microsoft Store.

Whatsapp para Windows (1).jpg Windows estrena una versión de Whatsapp para escritorio

La nueva app de WhatsApp para Windows

En primer lugar, la compañía ha innovado en la estética. Ofrecen una interfaz más limpia y moderna. Este cambio de diseño contribuye al mejor rendimiento con respecto a la versión web. Al no tener que cargar tanta información a la vez mejora la velocidad, lo que la hace una opción mucho más eficiente. Además, los chats fijados ahora cargan tal y como se tienen configurados en el celular.

Asimismo, la mayor novedad es que permitirá usar WhatsApp en la computadora independientemente de un dispositivo móvil. Esto es posible gracias a la función multidispositivo de WhatsApp, con la que se pueden vincular hasta cuatro dispositivos diferentes a una misma cuenta. Desde ellos, se mantendrá intacto el cifrado de extremo a extremo, según la compañía.

WHATSAPP para WINDOWS SIN necesidad del MÓVIL YA ESTÁ AQUÍ

Algunas desventajas de WhatsApp en Windows

En esta versión también existen ciertas limitaciones que se trasladan al resto de versiones Web o de escritorio. Por ejemplo, algunos aspectos destacados son que no será posible ver la ubicación en tiempo real de los contactos de WhatsApp. Tampoco se puede responder al estado o crear uno nuevo. En caso de que un iPhone esté vinculado, no será posible eliminar mensajes de texto. Por último, no se puede enviar mensajes ni llamar a personas que usan versiones anteriores de la aplicación.